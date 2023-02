Belgian Cats-coach Rachid Méziane tekent bij tot 2024

De 42-jarige Méziane nam eind vorig jaar al tijdelijk over als opvolger van zijn landgenoot Valéry Demory, die eind oktober ontslagen werd. Zijn eerste twee opdrachten, de twee EK-kwalificatiewedstrijden van 24 november (Noord-Macedonië) en 27 november (Bosnië en Herzegovina) in de Sportoase van Leuven, werden makkelijk gewonnen. Met zijn contract tot en met 2024 zal hij - mits kwalificatie - ook bondscoach zijn op het EK van 2023 en de Olympische Spelen van Parijs. Met Pascal Angillis en Jill Lorent krijgt hij twee nieuwe assistenten.

“Coach Méziane heeft de opdracht in november op een schitterende manier tot een goed einde gebracht”, zegt algemeen manager van de Belgian Cats, Koen Umans. “Zowel op als naast het terrein is er een goeie klik met de speelstersgroep. We hebben dan ook het volste vertrouwen in zijn capaciteiten om deze groep de komende jaren naar een hoger niveau te tillen.”

“In de eerste plaats ben ik enorm dankbaar voor deze fantastische opportuniteit”, aldus Méziane, die een jaar geleden voor het eerst in de staff van de Cats werd opgenomen voor het WK-kwalificatietoernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington. “Het doet deugd om vertrouwen te krijgen van de staff, speelsters en het managementteam. Uiteraard is er ook heel veel motivatie om het maximum uit deze speelsters te halen de volgende jaren. Ik kan niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen.”

De eerstvolgende opdracht wordt de EK-kwalificatiewedstrijd op 9 februari in en tegen Duitsland. Drie dagen later is er de verplaatsing naar Noord-Macedonië. Daarvoor werden veertien speelster opgeroepen, Julie Allemand is er niet bij wegens een hamstringblessure.