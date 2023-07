Belgen vechten voor elke meter vrijheid, maar zonder resultaat

Hoe frustrerend kan het wielrennen zijn? Vier keer al trof Jasper Philipsen raak in deze Tour. Een trap, een sprint, een kreet. Bingo! Het staat in schril contrast met de Belgische aanvallers. Zij zwoegen en zuchten, zonder resultaat.

JDK en BVDC

De Belgen gingen gisteren dapper voorop in de strijd. Meesters in het sleur- en beukwerk, nodig om in de steeds weerkerende chaos van de openingsfase een sterke kopgroep te vormen die het verhaal van de rit kan schrijven en, als het even meezit, kans op slagen heeft. Je kunt onze landgenoten veel verwijten, maar niet dat ze zich niet in het zweet werken voor dat vleugje eeuwige roem.

Tiesj Benoot en Wout van Aert probeerden het meermaals. Voorts waren er Jasper Stuyven, Victor Campenaerts en Dylan Teuns. Ook zij bleven na een harde dag in Belleville-en-Beaujolais achter met lege handen.

Teuns deed nochtans alles volgens het boekje. “Conservatief koersen in het begin, mijn pijlen niet te snel verschieten en uiteindelijk zelf de ontsnapping forceren.” Interessant scenario, zo leek het. Tot de kopgroep in de finale verbrokkelde en Teuns wat wegzakte. “Ik had goede benen, maar helaas geen superbenen”, voelde hij. Als achtste liep hij binnen. “Mooi. Maar niet waarvoor ik ben gekomen. Dit is niet het verhaal dat ik wilde”, klonk het doodeerlijk.

Ploegleider Rik Verbrugghe van Israel-Premier Tech vond niet dat zijn renner er het maximum had uitgehaald. “Hij kon net niet mee met Ion Izagirre, so be it. Maar in het groepje daarachter, dat voor de tweede plaats streed, had hij wel mee kunnen zijn.”

Muf hotel

Minder evident was het voor Campenaerts en Stuyven, die na een stevige achtervolging met Julian Alaphilippe als laatste zijn karretje had aangehaakt. “Het was al een cartouche die ik moest opgebruiken. Eenmaal voorin kwam de volgende klim er redelijk rap aan. Dat viel tegen.”

Het siert Stuyven dat hij, ondanks een slechte nacht in een muf hotel, het probeerde in een etappe die hem weinig of geen winstperspectief bood. “Ja, maar het was mijn enige kans nog deze week.”

Dat laatste ging ook op voor Campenaerts, die zich al vaker offensief roerde in deze Tour. “Deze rit had ik al in april aangestipt. Mijn vader was hier ook speciaal aanwezig, maar ik heb net als veel andere renners om mijn moeder geroepen”, grijnsde hij. “Geen idee of ze mij heeft gehoord tot in België, maar dit was brutaal. Het was vreselijk moeilijk om er iets van te maken, want er zaten een pak betere klimmers in de groep.” Tiende was zijn plek. “Meer zat er echt niet in.”

Victor Campenaerts (tiende): "Deze rit had ik al in april aangestipt." Beeld ANP / EPA

De eerste Belg in de uitslag was uiteindelijk Benoot op de vierde plek. “Ik moet ermee leven”, reageerde hij nuchter bij Sporza. “Ik heb mijn kans gekregen. Ik voelde mij bij de besten van de kopgroep, al was het tegelijk moeilijk om het verschil te maken. Cofidis heeft het mooi uitgespeeld. Ik ben ontgoocheld. Er zat een betere uitslag in.”

Zo wordt het contrast met de vier sprintzeges van Jasper Philipsen, tot nader order de Belgische held van deze Tour, wel heel erg schril. Was aanvallen en scoren de voorbije vier jaar dan niet zo’n beetje Belgiës corebusiness geworden? De Gendt in Saint-Etienne (2019), Dylan Teuns op La Planche des Belles Filles (2019) en in Le Grand-Bornand (2021), Van Aert in Malaucène (2021) en Calais (2022).

Feit is dat het succes anno 2023 niet voor het grijpen ligt. Elke meter vrijheid kost tonnen energie. “Zot, die eerste uren”, zuchtten Campenaerts en Stuyven. “Je zou de waarden eens moeten checken die iedereen heeft getrapt. Indrukwekkend.”

De positieve boodschap: niet opgeven, er komen nog kansen. Teuns gelooft er alvast in. Ploegleider Verbrugghe: “Teuns groeit in deze Tour, hij wordt met de dag beter. Zijn rol is nog niet uitgespeeld.”