Belgen over Alpe d’Huez: ‘Die Hollanders in bocht zeven worden gek’

Vandaag bedwingen de renners Alpe d’Huez, de col met misschien wel de strafste wielerverhalen. Enkele Tour-Belgen vertellen over hun ervaring met de mythische klim.

BA , BVDC en DMM

Jasper Philipsen

“Ik ben er nog nooit opgereden. Als we met de ploeg op hoogtestage gaan naar La Plagne doen we vaak de Cormet de Roselend, Tignes, Les Arcs, maar Alpe d’Huez laten we links liggen. De eerste bekende col die ik heb opgefietst was de Teide op Tenerife. Ik was toen veertien jaar en wou die dag iets anders doen dan aan het zwembad liggen.

“De Nederlandse bocht zeven is bekend. Er zijn veel bochten tout court. Het zal wel lastig zijn. Gelukkig staat er veel volk om het leuk te maken, anders rijd ik in een bergrit maar wat doelloos rond.”

Jasper Stuyven

“Ik ben hem nog maar één keer opgefietst, in de Tour van 2018, toen Thomas won en sprinters Gaviria, Groenewegen en Greipel naar huis werden gereden. Ik vind Alpe d’Huez niet zotter of specialer dan andere cols.

“Ik heb meer affiniteit met de Mont Ventoux. Toen ik tien jaar was heb ik die proberen te beklimmen, maar ben ik niet tot boven geraakt. Pas om mijn zestiende als tweedejaars nieuweling is mij dat gelukt.”

Philippe Gilbert

“Ik heb hem voor het eerst beklommen in de Tour van 2006, toen Fränk Schleck won. Ik eindigde in de voorlaatste gruppetto. Als kind ging ik nooit op vakantie met de fiets.

“Wat Alpe d’Huez voor mij betekent? De 21 bochten. Ik heb hem inmiddels vijf keer beklommen in de Tour en weet intussen hoe ik de bochten moet aftellen.”

Tiesj Benoot

“Ik heb hem pas in juni tijdens de hoogtestage in Tignes voor het eerst beklommen. In de Dauphiné heb ik ooit wel de laatste drie kilometer beklommen, maar dat telt niet. Mijn eerste col ooit was de Col du Rousset, ik was toen elf jaar.

“Alpe d’Huez is niet de zwaarste col, maar wel historisch. Ik herinner mij Carlos Sastre die er in 2008 wegreed en zo ook de Tour won. Ik kijk er wel naar uit, al wordt het toch oppassen. Ik herinner mij nog Vincenzo Nibali die in 2018 ten val kwam door een supporter en moest opgeven.”

Vincenzo Nibali baant zich een weg tussen de massa in 2015. Beeld Corbis via Getty Images

Kobe Goossens

“Ik beklom hem voor het eerst vijf jaar geleden. Toen was ik op stage in Bourg d’Oisans. Sindsdien ben ik er een keer of twee, drie teruggeweest om er in de bergen te fietsen. Het is een mooie plaats om te trainen. Dit is de rit waar ik het meest naar uitkijk.

“Iedere wielertoerist wil hem naar boven rijden. Veel mensen sterven al een beetje in het eerste deel. Ik herinner me de laatste passage in de Tour nog levendig. Toen zag ik Steven Kruijswijk op de Croix-de-Fer een monstervlucht opzetten. Op Alpe d’Huez werd hij in het slot teruggepakt. Jammer, want het was een ongelooflijk nummer geweest.”

Brent Van Moer

“Ik ben er nog nooit geweest. De Alpe d’Huez-ervaring heb ik voorlopig dus alleen maar kunnen meemaken op tv. Ik heb meer affiniteit met de Mont Ventoux, die ik als klein mannetje al eens heb opgereden.

“De Oranje-bocht zit in het collectieve geheugen. Iedereen weet dat het op de alp feest is en dat is prachtig.”

Florian Vermeersch

“Mijn eerste ervaring was in 2014 met de nieuwelingen van de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Het was op stage, dus er was niet veel volk. Als nieuweling was ik mee met de junioren, het ging dus redelijk hard voor mij bergop.

“Ik kijk ernaar uit om de alp op te rijden omdat er vrienden van mij op de weg naar boven zullen staan. Het zal ook de lastigste etappe van de Tour zijn. Ik hoop dat we niet zullen worstelen met tijdslimiet en dat we relatief makkelijk omhoog kunnen rijden.”

Frederik Frison

“Ik heb hem nog niet beklommen. Het zal wel een ervaring zijn met al die bochten en die mensenmassa. Het volk zal de pijn bergop verzachten. Een pintje bier aannemen, dat zou kunnen. Maar gezien de covidomstandigheden zal ik dat best niet doen.

“Alpe d’Huez is me vooral bijgebleven toen ik Lance Armstrong er in de klimtijdrit in 2004 op tv naar boven zag rijden. Ik herinner me dat het volk toen heel dichtbij kwam en dat er twee motards voor hem reden om hem te beschermen.”

Edward Planckaert

“Ik kan er helaas weinig over vertellen. Ik heb de klim naar Alpe d’Huez nog nooit gedaan en heb geen flauw idee wat me te wachten staat. Vorig jaar heb ik wel een paar cols in de Vuelta gedaan. Ik ga moeten kijken in het roadbook hoe hij eruit ziet. Eenentwintig bochten, zeg je? Dat wist ik zelfs niet. Dat de Nederlanders in bocht zeven staan zal ik wel onthouden.”

Motards beschermen Lance Armstrong op Alpe D'Huez in 2001. Beeld Reuters

Guillaume Van Keirsbulck

“Mijn eerste keer was in de Tour van 2018. Er stond veel volk, het was echt zot. Vooral met al die Nederlanders die in bocht zeven stonden. Die kwamen gek. Ik reed, natuurlijk, in de gruppetto naar boven. Het was op het gemak, maar die fans bleven gek doen. Jammer dat Mathieu van der Poel er niet meer bij is. Met al die Hollanders in de buurt had hij wel een wheelie getrokken.”

Amaury Capiot

“Het wordt mijn eerste keer. Verder dan de Vogezen ben ik qua klimwerk nog niet geraakt. Heel de rit zal voor mij in het teken staan van Nairo Quintana, die kleine sleutelhanger. Het is vooral mijn taak om hem op het vlakke uit de wind te houden.

“Ik denk terug aan Armstrong tegen Ullrich in de Tour van 2003. Ik was toen tien jaar. Het was het eerste iconische duel in de Tour dat ik bewust meemaakte en zoiets blijft natuurlijk bij.”