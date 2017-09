Belgen merken dat wegrit WK 9 kilometer korter is - BMC versterkt zich met ervaren Australiër Simon Gerrans

De Belgische renners merkten de voorbije dagen dat er iets niet klopt met het aangekondigde totale aantal kilometers op het WK. Als ze alle afstanden optelden, kwamen ze nooit aan de 276,5 kilometer die in het roadbook vermeld staan. Navraag bij de organisatie leert dat het WK inderdaad 9 kilometer korter is. "Sinds de kaarten werden gedrukt, zijn er nog een aantal kleine zaken veranderd", klinkt de uitleg. "In de eerste telling is foutief ook de neutrale start meegeteld." Voor de duidelijkheid: het WK is straks 267,5 kilometer lang. (BA)

BMC trekt Gerrans aan

Simon Gerrans zal volgend jaar voor BMC koersen. Dat heeft Jim Ochowicz, algemeen manager van het team, bekendgemaakt. De 37-jarige Australiër, die overkomt van Orica-Scott, moet met zijn ervaring kopmannen Greg Van Avermaet en Richie Porte bijstaan. "We denken dat Simon van het begin tot het einde van het seizoen een belangrijke rol kan spelen", reageerde Ochowicz over de veelzijdige Australiër. "Zijn ervaring zal een belangrijke troef vormen voor ons team. We zijn zeer tevreden met zijn komst."



"Ik kijk uit naar de rol die ik krijg bij BMC", verklaarde Gerrans. "In de laatste periode van mijn carrière zie ik mezelf vooral als wegkapitein die zijn ervaring overdraagt. Maar indien nodig zal ik er ook nog staan als kopman." Gerrans heeft op zijn erelijst onder meer Milaan-Sanremo (2012) en Luik-Bastenaken-Luik (2014) staan en etappezeges in de Giro, Tour de France en Vuelta. Ook won hij al vier keer de Tour Down Under.