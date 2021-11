Belgen krijgen weer crossles, Lars van der Haar één week na EK ook in Tabor de snelste

Steek het, wat zijn vierde plaats op Wapenstilstand in Niel betreft, misschien op het vat Heineken en het broodje kroket dat Lars van der Haar nog trakteerde voor zijn Europese titel. In het Tsjechische Tabor was daar alvast niet veel meer van te merken. Van der Haar dwong in een razendsnelle wedstrijd de overwinning af en niemand die hem dat betwistte.

“Lars bleef maar rijden. Tweede worden was voor mij het hoogst haalbare”, zei Eli Iserby. Iserbyt, negen keer gewonnen al dit seizoen, reed hoofdschuddend over de meet en maakte van zijn teleurstelling geen geheim.

“Lars was heel sterk”, zei ook Quinten Hermans, die derde werd. Hermans, Iserbyt en Van der Haar waren in omgekeerde volgorde de drie beste renners in de zesde wedstrijd om de Wereldbeker in Tabor. En het waren, na de lekke band van Hermans, uiteindelijk Van der Haar en Iserbyt die om de overwinning streden.

Van der Haar haalde het. Het was van januari 2017 in het Nederlandse Hoogerheide geleden dat hij nog een wedstrijd om de Wereldbeker won. En het was van 2013 geleden dat de Nederlander zegevierde in Tabor. Winnen deed de Nederlander de voorbije jaren vooral met mate, of het moest de Nacht van Woerden zijn die hij sinds 2015 zes keer won.

Gisteren in een mistroostig Tabor stond er geen maat op Van der Haar. Sophie de Boer, ex-crosser, nu analist, zei enigszins verbaasd: “Lars demarreerde in de eerste ronde en het was alsof hij daarna niet meer meer stopte.” Het zorgde voor een echte race, waarin ze eerst met acht, dan met zes, dan met vier en uiteindelijk nog met drie voor de overwinning streden.

Technisch crosst Lars van der Haar niet volmaakt. Waar Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout of Toon Aerts hun fiets al rijdend over de balkjes bergop tilden, moest Van der Haar telkens van de fiets. Dat kostte momentum. Mathieu van der Poel werd in 2015 in Tabor wereldkampioen, uitgerekend omdat hij als geen ander over diezelfde balken kon springen. Vraag dat nog een keer aan Wout van Aert.

Lars van der Haar moest zijn fiets over de balken dragen, maar dat was geen bezwaar om de cross te winnen. De Nederlander zag zijn kans schoon in de laatste ronde.

“Iserbyt demarreerde twee ronden voor het einde”, zei Van der Haar. “Ik kon gemakkelijk naar zijn wiel en ik voelde dat ik overschot had. Als dit het is van Iserbyt, dan kan ik de cross winnen, dacht ik. Het was niet gemakkelijk en ik moest iedereen dood knijpen, mezelf incluis. Ik was met veel vertrouwen naar Tabor gekomen. Ik wilde hier, net als op het Europees kampioenschap, goed zijn. Dat is gelukt.”