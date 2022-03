Belgen komen terug van 1-2-achterstand en stoten door naar eindfase Davis Cup

Nochtans was de opdracht zaterdagmiddag met een mentale tik begonnen. David Goffin, die de coronapositieve Joran Vliegen verving, en Sander Gillé hadden lange tijd controle over de dubbelwedstrijd maar zagen een 4-1-voorsprong in de derde set en twee matchpunten teloorgaan in een 3-6, 6-2, 6-7-nederlaag tegen Ruusuvuori-Heliovaara. België meteen op achtervolgen na de 1-1-tussenstand op vrijdag.

Ietwat onverwacht zette Goffin, niet bezig aan zijn beste periode en enkele weken terug nog geklopt door Ruusuvuori (ATP 71) in Doha, met een even secure als deugddoende zege (6-4, 6-2) op de Finse nummer een het herstel in.

“Het gevoel zat heel goed, ook al was het niet makkelijk om een enkel na een dubbel te spelen”, zei Goffin. “Maar mijn benen waren goed en ik tenniste met een mooie agressiviteit. Het ging vlot. Deze overwinning heeft me echt wel goed gedaan. Dit geeft veel energie voor het vervolg. Hopelijk kan ik het omzetten in enkele goede matchen in Indian Wells.”

Het vervolg van de ontmoeting was een kolfje naar de hand van de 22-jarige Zizou Bergs. De energieke Limburger boekte zijn eerste Davis Cup-overwinning (6-4, 6-0) na een simpele en cleane prestatie tegen de twee jaar jongere Otto Virtanen (ATP 405). Lekker om zo de 3-2 op het scorebord te zetten. “Een droom die uitkomt”, glimlachte Bergs. “Ik was al weken bezig met deze beslissende partij. De druk was enorm. Maar uiteindelijk speel ik een heel volwassen wedstrijd.”

Kleine voetnoot: na Bolivia in de vorige ronde was Finland om zich te kwalificeren alweer een fijne tegenstander. In de poulefase met zestien landen in september zullen er hardere noten gekraakt moeten worden. De twee beste naties van elk van de in vier verschillende steden spelende groepen gaan naar de kwartfinales. Tegen dan is Goffin hopelijk helemaal terug, heeft Bergs weer enkele stappen gezet en is het dubbelteam Gillé-Vliegen herenigd. Als dan ook die veerkracht nog op de afspraak is.