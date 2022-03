Belg Karel Sabbe strandt op zucht van winst in ‘moeilijkste loop uit de geschiedenis’: niemand haalde de eindmeet

De tandarts uit Anzegem lag tijdens de uitputtende afvallingsrace, waarin ultralopers in bebost en heuvelachtig terrein op zoek moeten gaan naar bladzijden uit een boek, aan de leiding in de vierde ronde van minstens 20 mijl (32 km) toen hij in het holst van de nacht verdwaalde met meer dan honderd kilometer achter de kiezen. Sabbe werd uiteindelijk opgepikt door een lokale sheriff, nadat dorpsbewoners hem aanzagen voor een ‘verdachte vrouw’. Hij was toen al meer dan 40 uur aan het lopen.

De Nieuw-Zeelander Greig Hamilton bleef daarna als enige deelnemer over, maar moest ook opgeven na de vierde ronde. Niemand beëindigde dit jaar de wedstrijd, en dat is niet de eerste keer.

De Barkley Marathons zijn het geesteskind van Gary ’Lazarus Lake’ Cantrell, over wie meerdere documentaires zijn gemaakt. Cantrell bedacht het idee om de moeilijkste loop uit de geschiedenis’ te organiseren nadat hij het verhaal las van James Earl Ray, de moordenaar van Martin Luther King Jr., die ontsnapte uit het nabijgelegen Brushy Mountain State Penitentiary in Petros in Tennessee (VS). Ray wist door het moeilijke terrein, vol braamstruiken, slechts 13 kilometer af te leggen voordat hij werd gepakt.

Verbaasd over die beperkte afstand, meende Cantrell dat hij wel 100 mijl (160 km) kon afleggen in het ruwe berglandschap rond de gevangenis. De eerste officiële Barkley Marathons vond plaats in 1986, genoemd naar een buurman van Cantrell. De atleten die finishen leggen 18.000 hoogtemeters af, twee keer op de Mount Everest.

In haar geschiedenis werd de wedstrijd slechts door vijftien mensen tot een goed einde gebracht. Voor Sabbe was het zijn tweede poging. In een interview met Runner’s World vertelde hij daar destijds over mee te doen ‘om te ervaren wat het is om te falen’.