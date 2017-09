Beerschot Wilrijk strikt ex-spits van Napoli en voormalig Oostenrijks international

De dertigjarige Hoffer maakte furore in eigen land bij Rapid Wien, waar hij in drie seizoenen 41 doelpunten scoorde. Het leverde de aanvaller een selectie voor het Oostenrijkse nationale elftal en in 2009 een toptransfer naar Napoli op. In de Serie A kon Hoffer niet aarden. Napoli leende de spits in Duitsland achtereenvolgens uit aan Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt en opnieuw Kaiserslautern. Düsseldorf nam de Oostenrijker in 2013 definitief over, twee jaar later tekende hij bij Karlsruher.



Hoffer verzamelde 28 caps voor Oostenrijk en scoorde daarin vier doelpunten. Hij was erbij op het EK 2008 en viel in tijdens de memorabele EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels van 12 oktober 2010 in het Koning Boudewijnstadion. België speelde daarin 4-4 gelijk tegen de Oostenrijkers en zag onder meer daardoor Euro 2012 in rook opgaan.