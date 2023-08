Bedreigen de Saudische dollars het Europese voetbal? ‘Dit is niet anders dan wat Qatar en China eerder hebben geprobeerd’

Saudi-Arabië heeft grote plannen als voetbalnatie. Clubs verleiden deze zomer tientallen toppers tot een overstap. Het is niet alleen grof geld dat spelers naar de woestijn lokt. Wat wordt de schade voor het Europese voetbal?

Sadio Mané van Bayern München volgde deze maand het pad dat zijn voormalige ploeggenoot Jordan Henderson bij Liverpool ook al opging: richting Saudi-Arabië. Ze verkeren in goed, alsmaar uitdijend gezelschap.

Henderson was jaren aanvoerder van Liverpool, maar ook een voetballer die openlijk steun gaf aan de lgbtq+-gemeenschap door het dragen van een regenboogband. Nu gaat Henderson spelen in een land waar relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden zijn. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

De Duitse oud-international Thomas Hitzlsperger, die in 2014 uit de kast kwam, liet in de Frankfurter Allgemeine vorige week zijn teleurstelling blijken. Over Henderson: “Hij was een rolmodel voor Liverpool-fans en fans over de hele wereld. Maar dan komt er een financieel lucratief aanbod en lijkt hij ineens vergeten te zijn waar hij vroeger voor stond.”

Financieel lucratief is zwak uitgedrukt. Henderson gaat bij de club Al-Ettifaq ruim 800.000 euro per week verdienen, grofweg 40 miljoen per jaar. Dat is op zijn 33ste drie keer zoveel als bij Liverpool. Henderson is geen uitzondering. Sinds Cristiano Ronaldo op 30 december bekendmaakte dat hij zijn loopbaan vervolgt bij Al-Nassr in Saudi-Arabië ging het hek van de dam. Vanuit Europa kwam een ware exodus van grote voetballers richting dat land op gang. Benzema (Real Madrid), Kanté, Koulibaly en Mendy (Chelsea), Fabinho en Firmino (Liverpool) en Mahrez (Manchester City) gingen net als Mané (Bayern) al die kant op. Dat zijn spelers die de dertig gepasseerd zijn.

Nog tot september

Maar het zijn niet alleen meer veteranen die er in de herfst van hun carrière voor kiezen. De Portugees Rúben Neves (Wolverhampton), de Braziliaan Malcom (Zenit) en de Fransman Allan Saint-Maximin (Newcastle) tekenden ook bij een club in de Saudi Pro League (SPL). Ze zijn 26 jaar.

Het einde van deze trend is nog niet in zicht, want de transfermarkt is in Europa nog tot 1 september open en de Saudische tot eind september. Aan veel spelers wordt nog getrokken, zoals Victor Osimhen van Napoli, voor wie al 120 miljoen euro geboden zou zijn. En dus rijzen er zorgen over de gevolgen voor het Europese clubvoetbal.

Jordan Henderson trekt van Liverpool naar Al-Ettifaq. Beeld Handout via REUTERS

Trainer Pep Guardiola van Manchester City en collega Jürgen Klopp van Liverpool spraken van een “massieve invloed”. Sebastian Kehl, technisch directeur van Borussia Dortmund, zei in een interview met Kicker: “Het is simpelweg niet uit te leggen welke bedragen er worden betaald, vooral in Saudi-Arabië. Ze veranderen de markt en maken het ons steeds moeilijker. Het zijn niet alleen meer sterren op leeftijd die gaan, maar ook jongere spelers. Als dit zo doorgaat, dan is het een ontwikkeling die het voetbal zeker grote schade zal toebrengen.”

Is dit inderdaad een bedreiging voor het Europese voetbal? Guido Albers, een ervaren zaakwaarnemer, denkt van niet. “Dit is niet anders dan wat Qatar en China eerder hebben geprobeerd. Ik kan mij niet voorstellen dat dit op lange termijn wel standhoudt.”

Albers wijst erop dat veel spelers ook nee hebben gezegd. Niet alleen Lionel Messi, die voor spelen en leven in Miami koos, maar ook Kylian Mbappé. De Fransman, pas 24 jaar, ging niet in op een duizelingwekkend aanbod uit Saudi- Arabië; hij kon in een jaar 700 miljoen euro verdienen bij Al-Hilal.

Albers: “Hij wil een keer de Champions League winnen, een echte prijs, en spelen voor 100.000 man. Dat is voor de echte toppers nog altijd tien keer leuker. Ja, er wordt veel betaald daar, maar hoeveel heb je nodig? Bij bijna alle voetballers die ik spreek overstijgt het winnen van een prijs al het andere. Alleen zo’n Ronaldo… Tja, maar die heeft al vijf keer de Champions League gewonnen.”

Volgens de 38-jarige Ronaldo behoort de Saudische Pro League binnen vijf jaar tot de topvijfcompetities van de wereld. Dat lijkt al te ambitieus. Momenteel wordt de SPL qua sterkte als nummer 54 van de wereld ingeschat. De SPL wil naar de top tien van de wereld. Het geld komt voor een belangrijk deel van het PIF, het miljardenfonds van de staat. In juni nam het PIF vier traditionele topclubs over: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad en Al-Ahli.

Sportswashing

Waarom doet de staat dat? Critici van bijvoorbeeld Amnesty International zien het vooral als sportswashing, het imago oppoetsen met sport. Saudi-Arabië heeft nog altijd een kwalijke reputatie als het om mensenrechten gaat, door onderdrukking van homoseksuelen en politieke tegenstanders, slechte behandeling van arbeidsmigranten, schijnprocessen, martelingen en executies.

Volgens experts heeft kroonprins Mohammad bin Salman ook binnenlandse bedoelingen met de investeringen in voetbal. Veel meer dan in Qatar is voetbal er razend populair bij het volk. Zestig procent van de Saudi’s is onder de dertig jaar. Na de onrust in diverse landen tijdens de Arabische lente realiseerde het koninklijke regime in Riyad zich dat de jongeren meer afleiding en vertier nodig hadden. In de stadions kunnen ze uit hun dak gaan buiten de soms als verstikkend ervaren familiecultuur. Het WK in buurland Qatar is een extra stimulans geweest. Dat Saudi-Arabië daar won van de latere wereldkampioen Argentinië zorgde voor ongekende euforie.

Zaakwaarnemer Albers wees op de parallel met China, waar president Xi Jinping een kleine tien jaar geleden ook vond dat zijn land een voetbalgrootmacht moest worden. Chinese clubs trokken vooral in de jaren 2015-2017 grote spelers op leeftijd aan, ook toen voor exorbitante salarissen. Zoals Tévez en Pelle en de Brazilianen Hulk (totaalsalaris: 52 miljoen euro) en Oscar (60 miljoen). Ook toen spraken coaches in Europa hun zorgen uit. Inmiddels is China terug bij af, mede door Covid-19. Het voetbal met overjarige sterren sloeg nooit echt aan bij het grote publiek.

Het verschil met Saudi-Arabië is dat het geld in China vooral van rijke ondernemers kwam en niet van de staat. Rob Jansen, al vele jaren zaakwaarnemer, wijst daar ook op. “Saudi-Arabië wil het WK binnenhalen. Het is echt een politieke actie daar, als een charmeoffensief. Het is serieuzer dan in China. Maar dan nog geloof ik niet dat dit de voetbalmarkt echt zal veranderen. Die competitie blijft volslagen oninteressant. Daar zal totaal niet naar gekeken worden, wat Ronaldo ook zegt. Ik vind het heel triest dat zo’n grote speler daar eindigt.”

Overal gebedsruimtes

Het lijkt echter niet alléén geld dat spelers naar het woestijnland lokt. Ook het geloof speelt een rol. Karim Benzema, Fransman van Algerijnse afkomst, liet bij zijn overstap naar Al-Ittihad op sociale media weten: “Het is voor mij belangrijk om naar een moslimland te gaan, waar mensen zijn zoals ik.” Ook Kanté, Mendy, Koulibaly, Fofana, Dembele, Mahrez en Mané gaan als moslims nu voetballen in het land van Mekka. N’Golo Kanté deed in juni al mee aan de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka.

Karim Benzema, spits van Al-Ittihad, speelt tegen Espérance Tunis tijdens een Arabisch toernooi. Beeld ANP / EPA

Anders dan in Europa wordt er met de tijden voor trainingen en wedstrijden rekening gehouden met het vijf keer per dag bidden. Er zijn overal gebedsruimtes, het eten is altijd halal en tijdens de ramadan wordt het hele schema aangepast.

De Malinese moslim Moussa Marega van FC Porto koos al in 2021 bewust voor Al-Hilal. Hij was de discriminatie in het Portugese voetbal beu. In 2020 liep hij bij de wedstrijd Guimarães-Porto van het veld na racistische bejegeningen van het publiek. Belijdende Nederlandse moslims als Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat, beiden spelend voor Marokko, denken momenteel ook na over een lucratief aanbod uit Saudi-Arabië.

Albers: “De broer van Amrabat, Nordin, heeft drie jaar bij Al-Nassr gespeeld en vond het geweldig daar. Dat is een mooie referentie. Maar ik zou zo’n speler als Amrabat toch adviseren zo lang mogelijk in Europa te spelen en prijzen te pakken die meer tellen dan de Saudi King’s Cup.”

Twijfels bij betalingen

Een telefonisch rondje langs andere insiders in de voetbalwereld maakt duidelijk dat er veel scepsis is over de Saudische ambities op lange termijn. Ze wijzen erop dat clubs in het Midden-Oosten niet bekendstaan als heel betrouwbaar als het gaat om het nakomen van afspraken, bijvoorbeeld de financiële. Zeker spelers van wat minder naam kunnen daar last van krijgen. Zal Vurnon Anita, die op zijn 34ste van het Nederlandse RKC naar Al-Orubah op het tweede Saudische niveau gaat spelen, keurig op tijd worden betaald? Kenners durven het niet te garanderen. Albers: “Bij het TAS (tribunaal voor de sport, red.) lopen niet voor niets tientallen zaken van spelers tegen clubs in deze landen.”

Bovendien: is het niveau van het lokale Saudische voetbal uitdagend genoeg? De Saudische ploegen blijven immers een mix van buitenlanders en lokale spelers. Jansen vindt dat de wereldbond FIFA allang had moeten ingrijpen. “De FIFA steunt Saudi-Arabië. Maar volgens de FIFA-regels mag maximaal 70 procent van het salarisbudget van een overheid komen. Met het PIF gaan ze daar overheen. Het is alsof de gemeente Eindhoven de salarissen van PSV-spelers betaalt. Dat is verboden. Er is een ongelijk speelveld.”

Aan de andere kant, zegt Jansen, profiteren Europese clubs nu ook van de diepe zakken van de Saudi’s. Ze komen nu mooi van peperdure spelers af en incasseren soms nog forse transfersommen. Chelsea moet na een rampseizoen bezuinigen en dat lukt mede dankzij het vertrek van drie en mogelijk meer grootverdieners naar Saudi-Arabië. Henderson en Fabinho leverden Liverpool samen nog 60 miljoen euro op. Voor Neves kregen de Wolves 55 miljoen, een bedrag dat flink boven zijn geschatte marktwaarde ligt.

Jansen: “Geloof me, veel clubs zijn ontzettend blij dat ze spelers kwijtraken van wie ze toch af wilden en dan nog voor bedragen ver buiten proportie.”