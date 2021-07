Bedoeld als meesterzet, uitgedraaid op fiasco: invallers Sancho, Rashford en Saka missen cruciale Engelse penalty’s

Marcus Rashford en Jadon Sancho. Volgend seizoen ploegmaats bij Manchester United, gisterenavond de geheime wapens van Southgate in de strafschoppenreeks. Of zo bedoelde de bondscoach van ‘The Three Lions’ het toch. Alleen hadden beide heren net iets té weinig de bal gevoeld. Rashford liet na de treffers van Kane en Maguire - en de misser van Belotti - na om de Engelsen dichter bij eeuwige glorie te brengen: de aanvaller van Manchester United trapte op de buitenkant van de paal. En ook Sancho, Rashfords toekomstig ploegmaat bij United, kon niet om met de druk. Hij mikte binnen het bereik van Donnarumma.

Jorginho gaf Engeland met een onverwachte misser nieuwe hoop. Waarop een derde invaller, nota bene jonkie Saka (19), zijn verantwoordelijkheid nam. Van pakweg Sterling of Grealish geen spoor. Donnarumma, gekroond tot speler van het toernooi, redde de matige strafschop. Het doek voor de Engelsen viel in het eigen Wembley, een moedige Saka was ontroostbaar.

Lees ook Angst breekt Engeland zuur op: Italië wint EK Voetbal

Achteraf weerklonk er veel kritiek op de keuzes van Southgate, die z'n verantwoordelijkheid na het laatste fluitsignaal niet uit de weg ging. “We winnen en verliezen als team, maar ik heb de spelers gekozen voor de penaltyserie. We hebben erop getraind. Het was een gok. Het was mijn beslissing om die wissels nog toe te passen aan het einde van de wedstrijd. En het was ook mijn beslissing om Saka die laatste strafschop te laten nemen. Het doet heel veel pijn om op deze manier naast de Europese titel te grijpen.”