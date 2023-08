Bedelbordjes steeds vaker verboden in het buitenland: waarom dat bij ons nog niet aan de orde is

Wie wel eens naar het voetbal gaat op het hoogste niveau, heeft het ongetwijfeld gemerkt. Steeds meer fans trekken naar het stadion met een vooraf geprepareerd kartonnen bordje. Daarop de vraag of ze het wedstrijdshirt van hun favoriete speler mogen hebben.

Niet alleen de Messi’s en de Ronaldo’s van deze wereld worden daarmee geconfronteerd, ook de spelers in de Jupiler Pro League. “Vijf jaar geleden gebeurde dat maar heel af en toe”, zegt Kirsten Willem, woordvoerder van Club Brugge. “Maar ondertussen zie je die bordjes bij elke wedstrijd.”

Slechte ervaring

Voor een aantal buitenlandse clubs het sein om in te grijpen. Zo liet de Deense topclub FC Kopenhagen bij het begin van het nieuwe seizoen weten dat het een verbod invoert op de bedelbordjes.

“Het aantal is de afgelopen seizoenen aanzienlijk toegenomen en helaas zien we veel kinderen voor wie dit uitdraait op een slechte ervaring. Tegelijkertijd worden de spelers in een moeilijke situatie gebracht omdat ze niet aan de wens kunnen voldoen.”

Eerder deden onder andere ook Ajax, PSV en Slavia Praag al hetzelfde. “Wij hadden gemerkt dat er een georganiseerde groep actief was in ons stadion”, aldus een woordvoerder van de Tsjechische club. “Zij gebruikten kinderen om shirts van spelers te vragen en bood die vervolgens online te koop aan.”

Voetballers in de Belgische competitie mogen wel hun shirt wegschenken, al zijn er wel beperkingen bij de meeste clubs. Zo voorzien Brugge, Antwerp en Anderlecht bijvoorbeeld een aantal shirts per seizoen die elke speler mag ruilen met een tegenstander of weggeven aan een fan.

Om hoeveel truitjes het precies gaat, wil geen van de clubs zeggen. “Maar op is op”, klinkt het. “Als een speler élke wedstrijd zijn shirt wil weggeven dan mag dat van ons, maar hij zal die extra truitjes wel gewoon in de fanshop moeten aankopen.”

Deze jonge fans hadden begrepen dat de speler van OHL hun shirt niet mogen weggeven en vroegen daarom naar de sokken van Casper De Norre, inmiddels ex-OHL. Beeld DB

Bij Oud-Heverlee Leuven verbieden ze hun spelers om wedstrijdshirts weg te geven. “Dat is ook een budgettaire kwestie”, zegt woordvoerder Filip Van Doorslaer. “We hebben voor elke speler maar een aantal officiële wedstrijdshirts per seizoen en we moeten maken dat we daarmee toekomen. De fans begrijpen dat.”

Een verbod op de bedelbordjes vinden onze clubs voorlopig dan ook niet nodig. “Het is moeilijk om het onderscheid te maken tussen kinderen die echt uit adoratie een shirt willen en anderen die dit quasi-professioneel misbruiken om winst te maken”, zegt Mathias Declercq van RSC Anderlecht. “Maar we willen het kind ook niet met het badwater weggooien.”