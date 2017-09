Bayern München - Anderlecht: de moord op Sven Kums

Het is wachten op het onvermijdelijke ontslag van René Weiler voor we precies zullen weten wat er tussen vrijdag 8 september en dinsdag 12 september 2017 allemaal is besproken op Neerpede. Voorlopig is dit het meest plausibele scenario: sportief manager Herman Van Holsbeeck koos niet geheel tot eenieders verrassing voor Sven Kums in de basis en ook voor doelman Matz Sels, al is het niet zeker of Weiler daar niet zelf was opgekomen.

"We staan achter 99 van de 100 beslissingen van mijn trainer," aldus Van Holsbeeck. "Die ene keer dat we dat niet vinden, helpen we hem een beetje."