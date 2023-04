Bayat Football Club: ook in Engeland speelt makelaar dubieuze rol

Watford Football Club: dit seizoen een middenmoter in de Engelse tweede klasse, maar vooral al jaren een handelshuis met Mogi Bayat (48) als groothandelaar. Herinner u de transfer van Vakoun Bayo vorige zomer. De spits werd door AA Gent voor 1,5 miljoen euro verkocht aan Charleroi, waar broer Mehdi Bayat de sterke man is, om hem vervolgens meteen door te sluizen naar Watford voor 5,8 miljoen. Lucratieve deal. Intussen speelt Bayo weer op huurbasis voor… Charleroi.

Bayat regelde in diezelfde periode ook de transfer van verdediger Hassane Kamara. Hij werd voor 19 miljoen euro door Watford verkocht aan Udinese, de Italiaanse club die in handen is van de vader van Watford-eigenaar Gino Pozo. En jawel, Kamara werd direct weer uitgeleend aan Watford. De overgang van Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) voor bijna 15 miljoen naar Nottingham Forrest liep eveneens via Bayat. De makelaar bracht ook Wesley Hoedt, overbodig bij Anderlecht, naar Watford.

Serge-Didier Kimoni, die in 2015 als makelaar betrokken was bij de transfer van Obbi Oulare, vertelde later: “Ik had het gevoel dat Bayat de directeur van Watford was. De eigenaar liet hem gewoon doen.” Om maar te zeggen: Bayat, die in Londen woont, is er kind aan huis.

Boekhouder Gallucci

Volgens sportwebsite The Athletic stelt de Engelse voetbalbond FA zich vragen bij de relatie tussen Bayat en Lorenzo Gallucci. Die laatste was directeur bij Hornets Investment, het bedrijf boven Watford, toen hij Bayat in juni 2019 hielp bij het oprichten van het makelaarskantoor MB Foot. Gallucci, de boekhouder van Bayat, werd er zelfs mede-eigenaar.

Mogi Bayat. Beeld BELGA

“Maar dat gebeurde in alle transparantie. Dat Gallucci aandelen verwierf, is de normale gang van zaken wegens administratieve redenen”, reageert Tom Bauwens, advocaat van Bayat. Wanneer je als niet-inwoner in het Verenigd Koninkrijk een firma opricht, dan wordt de accountant die het bedrijf registreert vaak bij de aandeelhouders opgenomen. Maar dat Gallucci nog tot mei 2021 4 procent van de aandelen in handen had, zou de FA toch aanzetten om een onderzoek te starten naar belangenvermenging.

“Daar hebben wij of Watford nog niets over vernomen”, stelt Bauwens. “Gallucci heeft nooit actief deelgenomen aan de activiteiten van MB Foot en heeft zijn aandelen overgedragen aan Bayat.”

Rol bij Nantes

Bayat mag de voorbije jaren dan meer low profile werken, elke stap wordt onder een vergrootglas gelegd. Ook in Frankrijk. Volgens L’Equipe opende het parket van Rennes in juni vorig jaar een onderzoek naar zijn transfernetwerk bij eersteklasser FC Nantes. In het verleden transfereerde Bayat heel wat spelers uit de Jupiler Pro League naar Nantes. Denk aan Anthony Limbombe (van Club voor 8 miljoen euro), Renaud Emond (van Standard voor 4 miljoen) en Kalifa Coulibaly (van AA Gent voor 4,5 miljoen).

In Operatie Propere Handen, het gerechtelijke onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, is Bayat een van de spilfiguren. Hij wordt verdacht van een hele waslijst aan gesjoemel. Bij verschillende transfers zou hij valse documenten hebben opgesteld en hij zou vergoed zijn voor fictieve prestaties.

Bayat zou voorts hebben gewerkt met retrocommissies. Een deel van de makelaarscommissie wordt dan doorgestort naar bijvoorbeeld een betrokken clubbestuurder, in de vorm van een geldsom of zelfs een peperduur horloge. Toen de speurders Bayat oppakten in 2018 werden er bij hem thuis ruim honderd lege horlogedoosjes gevonden. Het is nog altijd wachten op de juridische afwikkeling van de zaak.

Bayat kwam snel vrij onder voorwaarden en zette zijn werk als voetbalmakelaar dus verder. En dan vooral bij Watford Football Club.