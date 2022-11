Batshuayi mag zich opmaken voor een basisplaats

Voor het oog van miljoenen stond Michy Batshuayi (28) tijdens zijn eerste WK voor paal. Zijn passage in Rusland werd gebald in één virale blooper: bal pardoes in het gezicht. In Qatar krijgt de speelse spits een tweede kans. Is hij meer dan een goaltjesdief?

Thierry Henry heeft het misschien ook gezien. In het entertainmentsysteem van het vliegtuig dat de Rode Duivels vrijdagnacht van Koeweit City naar Doha bracht, kon een passagier een ‘best of’ van de Franse assistent-coach bekijken. De 100 mooiste doelpunten die hij destijds als speler, in het shirt van Arsenal, heeft gemaakt. Herinnering aan zijn klasse. Voor wie dat vergeten was.

Batshuayi hoeft de compilaties niet te raadplegen. Hij kent de goals van Henry - hij was vroeger fan. En vandaag heeft hij nog altijd ‘bonnes sensations’ als Henry hem iets influistert op training. Hij lacht, hij luistert. Aan het niveau van Henry zal hij nooit kunnen tippen. Maar ondanks een carrière van gemiste afspraken, een loopbaan van ups en van downs, leeft Batshuayi nog altijd op hoop. Hij trekt zich op aan kleine dingen. Zoals aan de prestaties van Karim Benzema, Robert Lewandowksi, Cristiano Ronaldo en co. Wereldtoppers die de pensioenleeftijd van een spits hebben verlegd.

Starten = scoren

Tenzij Roberto Martínez alsnog van gedacht verandert, staat Batshuayi woensdag in Doha voor een unieke auditie. Op de vorige drie toernooien, twee EKs en daartussen het WK in Rusland, heeft hij slechts zes keer op een veld gestaan. Vijf keer een handvol minuten en een keer de volle negentig. Fracties daarvan zijn blijven hangen. Zijn eerste op een wereldkampioenschap moet de supersub nog maken. Na ongeveer vijftien jaar in de schaduw van Lukaku, eerst in de jeugd van Anderlecht, daarna bij de Duivels, ziet hij zijn kans rijp. Opgejaagd door het gehijg van Loïs Openda in zijn nek.

« the World Cup is an incredible chance bro MILLIONS of people are going to watch you !!! »

Me : pic.twitter.com/tUAZ2qd9ZX — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 10 november 2022

Henry zal Batshuayi straks vertellen te vertrouwen op zijn buikgevoel. “Hij maakt van die typische goals”, zei Henry ooit op de Engelse televisie, in de hoedanigheid van analist. “Hij teert puur op zijn instinct. Wanneer wij bij de nationale ploeg op afwerking trainen, is hij een van de besten. He’s a hell of a finisher. Vooral met zijn linker dan.”

Zelf wordt Batshuayi in deze kolommen liever niet weggezet als pure goaltjesdief. De spits van weinig minuten in clubverband, maar toch veel goals. “Ik vind het jammer dat ik enkel en alleen maar tot doelpuntenmaker wordt gereduceerd”, liet hij zich onlangs, in een zeldzaam interview met Sport/Foot Magazine, ontvallen.

De cijfers geven hem gelijk en ongelijk. Wie zijn statistieken bij de Rode Duivels tegenover die van Romelu Lukaku legt, ziet de verschillen. In aantal doelpunten moet hij het afleggen tegen ‘Big Rom’.

Over 90 minuten ook in schoten, in schoten tussen de palen, in het aantal balcontacten, in het aantal baltoetsen in de zestien en het aantal gewonnen grond- en luchtduels. Enkel in de precisie van de passing en het aantal balverliezen troeft hij ‘Big Rom’ nipt af. Er is een reden waarom hij stand-in is: Lukaku gooit een completer pakket op tafel dan Batshuayi.

“Maar als ik voorin blijf hangen, is dat omdat de coach me dat heeft gevraagd”, countert hij in datzelfde interview. “Zonder instructies zou ik de neiging hebben om overal te lopen. Ik speel graag mee. Ik raak graag de paal. (Lacht) De echte Michy loopt overal.”

In de 29 interlands die Batshuayi sinds september 2018 heeft gespeeld, heeft hij 18 doelpunten gemaakt. De helft daarvan was een eerste van een Duivel in een wedstrijd. Als hij start, scoort hij ook. In het afgelopen jaar, waarin Lukaku geen 30 minuten speelde voor de Duivels, heeft hij tegen de kleinere landen zijn duit in het zakje gedaan. In een groepsfase van een WK moet dat ook kunnen. “Ik sta altijd klaar”, zegt hij. Dat weet de bondscoach ook.

“Het WK is een enorme kans, pro”, schreef zijn alter-ego na zijn selectie op Instagram. “Miljoenen mensen gaan je bekijken. En wat doe ik?” Bij de tekst voegde hij een video van het WK in Rusland, in 2018. Zijn moment of fame tegen wil en dank.

Doorbijten

Toen Adnan Januzaj tegen Engeland de bal in de verste hoek krulde, vierde er een dat nogal ongelukkig. Batshuayi pakte de bal vast omdat hij hem nog eens hard tegen de netten wilde keilen. Van dichtbij knalde hij de bal echter tegen de paal waardoor die pardoes in zijn gezicht vloog.

“Eén keer en daarna nooit meer”, vertelde hij ons twee jaar geleden. “Dat deed veel pijn. Ik dacht er zelfs aan om me te laten vervangen – zoveel pijn zeg. Maar ik zei tegen mezelf: doorbijten, op het veld blijven.”

Hij - en anderen - halen de virale beelden nog regelmatig boven. Lachen kan hij goed, maar dus ook met zichzelf.

Op een entertainmentsysteem van een lange-afstandsvlucht zal hij die blooper ongetwijfeld ooit ook eens zien passeren. Een legacy van 100 pareltjes zoals mentor Henry heeft hij nog lang niet.

