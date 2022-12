Basketclub Oostende gaat als leider de winterbreak in

Nog voor rust lag de topaffiche al in een beslissende plooi. Mechelen was aardig gestart, met Fobbs als motor. Bij 13-17 schakelde Oostende (zes balverliezen na zes minuten) een versnelling hoger. In een ruk ging het via een tussenspurt naar 33-21. Oostende hield daarbij Mechelen op vier schamele punten in acht speelminuten.

Barcello was het offensieve speerpunt met drie bommen op rij. Hij beklemtoonde de Oostendse driepuntkracht: 10 op 19 halfweg, goed voor een 44-29-ruststand. Nooit vond Mechelen de nodige energie en het ritme om terug te slaan.

“Onze start was oké, we namen de juiste offensieve opties. Maar vanaf eerste vervangingen zag je het verschil tussen beide teams. Bij Oostende ging het niveau omhoog, mijn invallers konden het niveau van de starters niet bestendigen. Wil je hier winnen, dan moet iedereen op niveau spelen. En dat was niet het geval”, zei coach Michiels van Mechelen.

“Tuurlijk ben ik blij met de zege en de leidersplaats, al toonden we opnieuw verschillende gezichten”, vertelde Oostende-coach Gjergja. “Onze opening was te slap, te weinig energie. Daarna liep het beter, offensief en defensief. Ik ben blij waar we staan, al wacht ons nog veel werk.”

Op woensdag 4 januari volgt voor Oostende de volgende opdracht. In de Champions League treft het dan Bahçesehir in Istanbul.

Op de twaalfde speeldag van de nationale fase van de BNXT League, het Belgisch-Nederlands basketkampioenschap, rekende Limburg United gisteren makkelijk af met Luik (90-78). Luik begon nog zonder versterkingen na de overname van de club door een Amerikaanse investeerder.