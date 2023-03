Basketbalster Emma Meesseman in Turkije: ‘We kochten toiletgerief, ondergoed en basketschoenen voor de slachtoffers’

Ze was bij de Belgian Cats toen de aarde beefde en vernieling zaaide in Turkije. Inmiddels ontdekte basketbalster Emma Meesseman zelf hoe groot de verliezen daar zijn. ‘Sommigen hebben echt niets meer.’

“Of ik zelf rondrijd in Istanbul? Neen, ik kan een chauffeur inschakelen.” Hopelijk een die zich geen racepiloot waant zoals de taxichauffeur die ons in een recordtijd in Atasehir dropt, in het Aziatische deel van de metropool waar Emma Meesseman (29) sinds oktober een appartement betrekt. De sporthal van Fenerbahçe is voor haar slechts een paar minuutjes wandelen. Als ze even niets omhanden heeft, dwaalt ze door de straatjes van Besiktas of neemt ze de ferry. “Hoe langer, hoe beter. Dat is echt zalig om de stad te bezichtigen.”

De Turkse basketcompetitie lag een maand stil door de aardbevingen, die tienduizenden levens eisten. “Het was niet zeker of ze nog zou worden hervat. Daar had ik alle begrip voor gehad.”

Zaterdag werd de draad opnieuw opgepikt. De Ieperse was niet van corvee; Fenerbahçe heeft zeven buitenlandse speelsters in dienst, terwijl het er in de Turkse competitie maar drie mag opstellen. Meesseman zit in dat rotatiesysteem en zo bleef haar de reis naar Kayseri, zo’n 250 kilometer ten westen van het epicentrum van de tweede aardbeving, bespaard.

“De schrik zit erin bij de federatie. Gewoonlijk reizen we een dag op voorhand. Nu was het ’s ochtends de charter op en ’s avonds weer terug. Heftig. Ze denken dat de speelsters zo meer op hun gemak zijn.”

Merk je welke impact de aardbeving hier heeft?

“Toch wel. Als je met de mensen praat, dan besef je dat alle Turken wel iemand kennen die erdoor is geraakt. Fenerbahçe doet van alles om te helpen. Vijf jonge meisjes die alles kwijt zijn, sommigen zelfs hun ouders, kregen onderdak en werden in de tweede ploeg opgenomen. Die hebben echt niets meer. Met de speelsters spraken we af om allerlei spullen voor hen te kopen, gaande van toiletgerief, kousen en ondergoed tot basketschoenen.

“Ook een speelster van Hatay zit nu bij ons. Die club bestáát gewoon niet meer. Ik zag foto’s van appartementen van speelsters daar: alles ligt in puin of overhoop. Fenerbahçe stuurde al vrachtwagens vol materiaal naar die regio, containers ook waarin mensen tijdelijk kunnen wonen. De solidariteit is echt groot.”

De ravage in Hatay. Beeld AFP

Je kiest er wel de bestemmingen uit. Vorig jaar woonde je pas in Chicago of er was een schietpartij.

“Aan Millennium Park, op tien minuten van de sporthal. We moesten na de training één voor één naar de auto gaan want de schutter liep nog vrij rond. Zodra we thuis waren moesten we een berichtje sturen om te melden dat we veilig waren.

“Later waren er nog de oorlog die uitbrak met Rusland toen ik bij Jekaterinenburg speelde en de arrestatie van Brittney Griner. Ze ontbrak op training en wij dachten gewoon dat ze te laat was. Wisten wij veel dat ze op de luchthaven was opgepakt. Toen ze het ons vertelden was onze eerste reactie: ‘Hoe kun je nu cannabisolie in je tas steken?’ Tegelijk gingen we ervan uit dat ze op het einde van de week wel vrij zou zijn, afgaand op wat ze bij zich had. Maar het werd snel duidelijk dat Griner niet fair berecht zou worden.”

Was jij er dan nog gerust in dat je Rusland veilig kon verlaten?

“Ja. Ik had geen middelen bij mij. Bovendien ben ik Belg en blank. White privilege, hé. Bij hoeveel blanken wordt de bagage nagekeken? Ik vrees dat de huidskleur van Griner er toch wel een rol in speelde. Jammer genoeg.”

Terug naar Turkije. Is de landstitel een must?

“Alles is een must hier. Toen we de Presidential Cup verloren stak dat toch omdat we alles willen winnen, ook al is dat niet de belangrijkste prijs. Door de aardbevingen is de Turkse beker weggevallen, zodat nu alleen de titel en de Euroleague overblijven.”

Een pijnlijke herinnering: België verliest van Japan in de olympische kwartfinale in Tokio. Beeld BELGAIMAGE

Ga je dit seizoen in de Amerikaanse WNBA spelen voor het EK in juni met de Cats?

“Door de aarbevingen moeten we veel matchen inhalen. Met het drukke schema nu lijkt het me niet verstandig om naar de WNBA te trekken, anders dreig ik oververmoeid te raken. Ik ga gewoon volop voor de Cats. Het seizoen in Turkije stopt eind april en daarna sluit ik meteen aan bij de Cats. Zo blijf ik in de flow. Op het EK wordt het hoofddoel de top vijf, met het oog op de Spelen.”

In Tokio proefde je voor het eerst van de Olympische Spelen. Hoe belangrijk is het om in 2024 in Parijs te staan?

“De weg is nog lang. Het zou wel onverwacht zijn, want volgens mij dacht iedereen in België, inclusief alle Cats, dat de Spelen once in a liftetime zouden zijn. Maar dan begin je toch te denken: wie weet zit het erin. Het zou mooi zijn, ook om dat te kunnen delen met mijn vrienden en familie, die me al heel mijn carrière steunen. Zij offerden veel op, ik deed dat ook. Ik durfde al niet te dromen van de eerste keer, laat staan van een tweede keer. Stel je voor: zo’n klein land en weer op de Spelen staan, dan zouden de Cats echt wel wereldtop zijn. Zes jaar geleden stonden we nog niet eens op een groot toernooi.”

Denk je soms nog aan Tokio of duw je die herinnering weg?

“Tokio zal altijd pijnlijk blijven omdat we de kwartfinale met één punt verloren, maar ik had zelf niet meer kunnen doen. Ik speelde een van de beste toernooien uit mijn leven, ik heb elke match alles gegeven. Het blijft ook een van mijn mooiste herinneringen, op die laatste seconde na.”