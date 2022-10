Basketballegende LeBron James voelt de klok nu echt tikken

In zijn twintigste seizoen bouwt sterbasketballer LeBron James verder aan een unieke, opmerkelijk duurzame carrière. Maar een nieuw kampioenschap met Los Angeles Lakers lijkt wel ver weg.

In San Francisco moest LeBron James (37) dinsdagnacht, bij de start van het nieuwe NBA-seizoen, toekijken hoe de spelers van Golden State Warriors hun kampioensringen kregen omgeschoven. Zijn rivaal Stephen Curry kwam afgelopen seizoen met zijn vierde titel op gelijke hoogte met de sterspeler van Los Angeles Lakers. James noteerde 31 punten en 14 rebounds in het openingsduel, maar zijn Lakers bleken kansloos tegen Golden State: 123-109.

Het was het oude liedje. In Los Angeles krijgt James de laatste seizoenen weinig hulp. Vorig jaar was hij topscorer van de NBA, maar misten de Lakers de play-offs. Het team ontbeert balans, chemie en met name schutters, in een tijdperk waarin die, zoals de Warriors bewijzen, essentieel zijn. Het kampioenschap van 2020, behaald in een steriele coronabubbel in Florida, lijkt lichtjaren geleden.

Toch maakt James zich op voor een op voorhand memorabel seizoen. Blijft hij fit, dan zal hij de legendarische Kareem Abdul-Jabbar, ook ooit een Laker, passeren op de eeuwige topscorerslijst. Abdul-Jabbar vestigde het record van 38.387 punten in 1984. Het zou nooit meer gebroken worden, werd gedacht, maar James ligt op koers om het in januari uit de geschiedenisboeken te gummen.

Spetterende dunks

‘The King’ begon aan alweer zijn twintigste seizoen in de NBA. In december viert hij zijn 38ste verjaardag, en hoewel hij de afgelopen jaren vaker dan voorheen geblesseerd was, is het einde van zijn loopbaan nog niet in zicht. Ja, hij heeft aan explosiviteit verloren, zij het nauwelijks, maar dat compenseert hij door beter te schieten. De meeste voorgangers waren op zijn leeftijd al lang en breed met pensioen of ze liepen op hun laatste benen. Maar James vliegt nog geregeld richting de basket voor spetterende dunks.

In San Francisco arriveerde hij dinsdag bij het stadion in een spierwit pak dat deed denken aan zijn outfit van negentien jaar geleden, toen hij als achttienjarig wonderkind werd ingelijfd door Cleveland Cavaliers, het team uit de buurt van zijn geboortestad Akron. James, toen een middelbare scholier, gold als het grootste basketbaltalent ooit, prijkte op de covers van nationale kranten en sportbladen. Torenhoog waren de verwachtingen, die hij volgens velen wist te overtreffen.

Alleen in zijn eerste seizoen in de NBA noteerde hij minder dan 25 punten gemiddeld, over zijn gehele carrière 27,1. James, geroemd om zijn spelinzicht en -intelligentie, werd tweemaal kampioen bij Miami Heat (2012 en 2013), eenmaal na een terugkeer bij Cleveland Cavaliers (2016) en ruim twee jaar geleden dus nog eens met de Lakers.

James is goed voor 31 punten en 14 rebounds tegen de Warriors. Beeld USA TODAY Sports

Oud-speler en analist Charles Barkley noemde de loopbaan van James misschien wel het beste verhaal uit de sportgeschiedenis. “Hij is de enige speler, die ik heb gezien, die vanaf de eerste dag meteen geweldig is geweest”, zei Barkley dinsdagnacht. “En dat is hij nu nog steeds. Daarbij heeft hij in dit tijdperk van sociale media nooit een misstap gemaakt.”

Sociaal bewogen

James wil meer zijn dan een basketballer. Hij stond onder meer voorop in de Black Lives Matter-beweging, begon in Akron een school voor kansarme kinderen en laat zich geregeld uit over sociale kwesties. Uitgerekend Abdul-Jabbar bekritiseerde hem om zijn terughoudendheid omtrent coronavaccins. De relatie tussen de twee topscorers is sindsdien bekoeld.

James zou in 2018 deels voor Los Angeles Lakers hebben gekozen om zich te richten op ondernemingen buiten het basketbal. Volgens financieel tijdschrift Forbes werd hij afgelopen zomer miljardair. James is uithangbord voor verschillende merken en heeft als zakenman onder meer een mediabedrijf waarmee hij televisieseries en films produceert. In LA werd Hollywood zijn tweede speelveld.

In een nieuw spotje van Nike, naar aanleiding van zijn twintigste seizoen, neemt James het op tegen een grijze, bebaarde belichaming van Vader Tijd.

De honger naar nieuw succes is nog niet gestild, verklaarde James na het afgelopen mislukte seizoen, maar de klok tikt. In de zomer verlengde hij voor twee jaar en een kleine 100 miljoen dollar bij de Lakers, waardoor hij tot ten minste het seizoen 2024-2025 op het veld zal staan.

Na zijn actieve loopbaan wil James eigenaar worden van een NBA-team in Las Vegas, onthulde hij in de aanloop naar het seizoen. Maar zijn grootste ambitie wil hij daarvoor nog verwezenlijken: samenspelen met zijn zoon Bronny. De achttienjarige scholier zou volgens scouts niet het talent van zijn vader hebben, maar maakt een goede kans om de NBA te halen. Op sociale media heeft junior inmiddels miljoenen volgers.

De twee namen alvast een voorschot op een samenwerking in een recent spotje voor koptelefoons. Na een potje één-tegen-één in de achtertuin passt vader LeBron de bal via het bord naar zijn zoon, die het ding hard door de ring slaat. Van de familie James lijkt het Amerikaanse basketbalpubliek voorlopig nog niet verlost.