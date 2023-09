Bashir Abdi wil dopingzondaar Mourhit van tabellen lopen op Memorial

Een atleet die gemiddeld 200 km loopt in een week, die kan wel wat aan. Maar de uitdaging die Bashir Abdi zich vrijdag stelt op de Memorial Van Damme is er toch eentje die kan tellen. Hij valt in Brussel namelijk het Europees record van Mo Farah op de 10.000m (26:46.57) aan. De Brit dook op 3 juni 2011 bijna zes seconden onder het vorige van Mohammed Mourhit, dat sinds september 1999 op 26:52.30 stond. Een omstreden record, want in 2002 werd Mourhit, een genaturaliseerde Marokkaan, op epo betrapt en voor twee jaar aan de kant gezet.

Net daarom is Abdi erop gebrand om dat Belgisch record van Mourhit van de tabellen te lopen. “Dat record houdt al lang genoeg stand. Ik snap eigenlijk niet dat het nog altijd op naam staat van een atleet die niet zuiver was. Mocht ik ooit op doping betrapt worden, dan mag je al mijn records en medailles voorgoed schrappen.”

Mohammed Mourhit. Beeld REUTERS

Opofferingen

Abdi neemt zo een harder standpunt in dan de antidopinginstanties die een eerste inbreuk tot een sanctie van maximaal twee jaar beperken. “Ik wil niet uitkomen tegen monsters die proberen een binnenweg te nemen, maar tegen atleten die er dezelfde opofferingen voor doen als ik.” Zoals: weken tot maanden trainen in het buitenland, afgezonderd van zijn gezin: “Ik zag mijn jongste dochter (Khadija werd geboren op 26 juli, red.) al vijf weken niet meer.”

In 2018 nam Abdi als profatleet eigenlijk afscheid van de piste om zich toe te leggen op de marathon. Hij zwaaide af met een 5.000m op de Memorial, niet lang nadat hij zilver bemachtigde op de 10.000m op het EK in Berlijn. Sporadisch waagt hij zich nog eens aan die afstand, zoals in juni 2021 in Birmingham, waar de Gentenaar met Somalische roots zijn persoonlijk record scherper stelde tot 27:24.41.

Bashir Abdi met in zijn spoor Mo Farah. Beeld Photo News

Als Abdi vrijdag het Belgisch record wil verbeteren, dan moet hij meer dan 32 seconden van zijn eigen besttijd doen. Voor het Europees record bijna 38 seconden. “Eerlijk: dat Belgisch record houdt me meer bezig dan het Europees en daar heb ik mijn trainingen dan ook op afgesteld”, zegt Abdi. “Ik heb daar een doel van gemaakt en het zit er ook in, denk ik. Als ik onderweg merk dat het Europees er ook in zit, dan zal ik het natuurlijk niet laten liggen. Maar veel mensen pushen me vooral om het record van Mourhit eraf te lopen. Ik voel me daar een beetje verantwoordelijk voor.”

Vol stadion

Het warme weer speelt mogelijk in het nadeel van Abdi, het publiek dan weer in het voordeel. Voor lege tribunes in volle coronatijden rende de Belg in september 2020 naar een nieuw wereldrecord over 20 km (56:20.02). “Ik kijk er nu naar uit om weer voor een vol stadion te lopen”, vertelt Abdi.

Na de Memorial is de marathon van Chicago op 8 oktober de volgende afspraak op zijn agenda. Daar hoopt hij zijn Europese record (2u03:36) te verbeteren. “Eerst kijken hoe ik herstel van de Memorial. Een record zou me in elk geval wel een boost geven naar Chicago toe.”