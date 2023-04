Bashir Abdi jaagt op Europees record in Rotterdam: ‘Het zou nooit in me opkomen om een horloge van 50.000 euro te kopen’

In Rotterdam is Bashir Abdi (34) aan zijn tiende marathon toe sinds zijn debuut in de havenstad in april 2018. Zondag doet hij er al voor de vierde keer mee. “Ik loop graag in Rotterdam omdat het zo dicht bij huis is”, zegt hij. “Mijn familie en vrienden kunnen makkelijk komen supporteren, de ambiance is fantastisch en het parcours ligt me. Mijn carrière begon in Rotterdam en ik heb er mijn Europees record gelopen.”

Een veelwinnaar is Abdi niet op de marathon; alleen op de Coolsingel kwam hij twee jaar terug als eerste over de streep. “Elk van die negen marathons was moeilijk en elke keer maakte ik ook foute keuzes. Neem de marathon van Londen in oktober. Ik zag de winnaar van mij weglopen. Een deel van me zei: ‘Ga mee.’ Maar een ander deel zei: ‘Niet doen. Je had al een kramp in de kuit, als je versnelt haal je de finish niet.’ Ik ben altijd beducht voor de man met de hamer.”

Geen geldzorgen

Er valt 30.000 dollar te rapen voor de winnaar in Rotterdam. Met tekengeld en andere bonussen erbij kan dat oplopen tot meer dan 100.000 euro. “Financieel ben ik oké sinds ik brons won op de Spelen. Ik moet me geen zorgen meer maken zoals voorheen”, vertelt Abdi. “In Gent heb ik mijn eerste huisje kunnen kopen, waar ik ongelooflijk trots op ben. Gekke uitgaven doe ik niet. Als ik wat over heb, ga ik dat eerder aan een goed doel geven. Misschien is het omdat ik zoveel train in Afrika dat ik anders over geld denk. Ik zie hoe goed ik het hier heb en in welke armoede ze ginder leven. Het zou nooit in me opkomen om een horloge van 50.000 euro te kopen, dan is er wat mis met je hersenen. Dan betaal ik liever vijftig gezinnen eten voor een hele maand.”

Van januari tot nu was Abdi vier dagen bij zijn gezin in Gent. Alle andere dagen sleet hij op stage in het Ethiopische Sululta, waar hij op een dieet van havermout, rijst, groenten en vlees traint. “Heel spartaans, ja. Dat vraagt veel discipline. Als je na 200 kilometer trainen op zondag nog een lange duurloop moet doen, dan is dat mentaal heel zwaar. Dat doet ook wat met je lichaam.

“Voor mijn oudste (Abdi heeft drie kinderen, de oudste is vier, VH) is het niet makkelijk dat ik zo vaak weg ben. Voor de halve marathon in maart was ik donderdag thuis en maandag weer weg. Dat snapt ze niet. Ze huilde en wilde meegaan. Zij denkt ook dat Afrika het paradijs is. Maar na Rotterdam ben ik voor een hele tijd thuis, tot in juli.”

Hoofddoel: Parijs

Twee medailles won Abdi op de marathon: brons op de Spelen van Tokio in 2021 en brons op het WK 2022. Dit jaar past hij voor het WK in augustus. Hij zet alles op alles voor de olympische marathon in Parijs in 2024. “Dat wordt de belangrijkste race uit mijn carrière. Ik weet dat de verwachtingen hoog zijn. Ik voel de druk ook omdat ik al een olympische medaille won, maar in Parijs moet dat brons een ander kleurtje worden. Het is een uitdagend en heuvelachtig parcours, maar ik heb de tijd om me erop toe te leggen. Vandaar dat ik het WK links laat liggen.”

Misschien loopt hij volgend voorjaar nog de marathon van Tokio (met Asics heeft hij daar een materiaalsponsor) of valt hij het Europese record op de halve marathon aan, zegt Abdi. “Maar eerst Rotterdam.”