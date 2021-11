Bashir Abdi denkt stiekem aan goud op WK in 2022: ‘Wel opletten voor underdogs’

Zo gaat dat met atleten: hun doel is nog maar net bereikt of ze stellen zich al nieuwe targets. Bashir Abdi, goed voor olympisch brons en een Europees marathonrecord, viseert in 2022 een medaille op het WK. ‘Het zal snel gaan.’

De wereld van Bashir Abdi is in 2021 helemaal veranderd. Sinds zijn olympisch brons in Tokio en zijn Europees record (2u03:36) op de marathon van Rotterdam loopt zijn agenda over van de afspraken, en dat met een derde kindje op komst. Abdi heeft zijn handen meer dan vol, zeker omdat hij sinds een week ook de trainingen hernam.

Om zijn planning niet helemaal te laten ontsporen en om meer sponsors te vinden ging hij recentelijk in zee met het managementbureau dat ook de zaken van Nafi Thiam behartigt. “Ik voel dat het nu of nooit is”, legt de 32-jarige Abdi uit. “Ik heb jaren zonder contract geleefd en in de min gestaan. Ik bleef er altijd in geloven dat die investering op een dag beloond zou worden. Het is tijd om wat te verdienen. Als het er nu niet meer van komt, dan zal het niet aan mijn prestaties liggen.”

Toch laat de Gentenaar van Somalische origine zich niet leiden door geldgewin. Anders zou hij in 2022 alleen majors lopen, zoals olympisch kampioen Eliud Kipchoge dat overweegt. “Als ik niet te moe ben na het WK doe ik er misschien wel eentje in het najaar”, zegt Abdi. “Vooral de marathon van Londen trekt me aan. Niet zozeer om er een snelle tijd te lopen want dan is Berlijn een betere keuze, maar om op het podium te staan. De hele organisatie spreekt gewoon tot verbeelding, zoals de traditie dat de koningin het startschot geeft. Al weet ik niet of haar gezondheid dat nu nog zal toelaten.”

Geen Kipchoge

Abdi maakt geen geheim van zijn voornaamste doel: een medaille winnen in juli in het Amerikaanse Eugene. “Het is altijd riskant om te zeggen want de ene race is de anders niet. Maar als ik brons kan winnen op de Spelen, waarom zou ik dan niet voor een ander kleurtje gaan op het WK?”, stelt hij.

“Makkelijk wordt het niet. In Tokio kende ik mijn concurrenten. Zij waren erbij op basis van hun tijd of ranking, terwijl niet alle toppers naar het WK zullen gaan. Zo vermoed ik dat Kenia andere atleten dan Kipchoge zal sturen. Hij wordt een dagje ouder en kan niet altijd winnen; ik vermoed dat ze hem voor Parijs 2024 sparen. Op het WK wordt het dus opletten voor een paar underdogs. Het zou me niet verbazen als er snel wordt gelopen, zeker op de spikes van Nike." De fabrikant van sportartikelen heeft zijn hoofdkwartier in Eugene.

Bashir won onlangs de marathon van Rotterdam in een Europese recordtijd. Beeld ANP

Nog zeker is dat Abdi zal passen voor het EK in augustus, die timing laat geen herstel toe. Onduidelijker is zijn voorjaarsplanning. Normaal trekt Abdi in januari op stage naar Ethiopië, maar door de politieke spanningen moet hij uitwijken naar een andere locatie (mogelijk Kenia) om zich voor te bereiden op de halve marathon van Gent op 13 maart.

“Daar wil ik het nationale record van Mohammed Mourhit (1u00:18, in 1997, VH) aanvallen", zegt Abdi. “Als ik in staat ben om een Europees record te lopen op de marathon, dan moet ik toch het Belgische record op de halve kunnen verbeteren? Vorig jaar (1u00:30) maakte ik de fout om te traag te starten, dat gaat me nu niet overkomen.” Mogelijk plant hij in april ook nog een aanval op het Europese record (59:13).

Maar eerst 2021 afsluiten met een prijzenronde. In december mag hij de Nationale Trofee voor Sportverdienste al afhalen, mogelijk komen daar de Vlaamse Reus en de trofee als Sportman van het Jaar nog bij. Abdi: “Vroeger kreeg ik al erkenning in de atletiek (hij won in 2019 de Gouden Spike, VH), het zou fantastisch zijn mocht er nu een nationale prijs, over alle sporten heen, bij komen. Het zou me motiveren om nog harder te trainen.”