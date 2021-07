Barty komt Kerber tegen in halve finale Wimbledon

De Australische Ashleigh Barty won met 6-1 en 6-3 van Ajla Tomljanovic en plaatste zich zo voor haar eerste halve finale op Wimbledon. Daarin treft ze Angelique Kerber. De Duitse, winnares in 2018, haalde het met 6-2 en 6-3 van Karolina Muchova. In de andere halve finale staan Aryna Sabalenka – na winst tegen Ons Jabeur (6-4, 6-3) – en Karolina Pliskova – winst tegen Viktorija Golubic (6-2, 6-2) – tegenover elkaar. De verrassing gisteren was bij de mannen, met de uitschakeling van Daniil Medvedev. Het tweede reekshoofd verloor in de achtste finale tegen Hubert Hurkacz (2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3).