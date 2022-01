Barty gaat zonder setverlies naar eerste finale op Australian Open

Ze is nog zonder setverlies en leverde per wedstrijd gemiddeld maar 3,5 games in. Ook stond ze na zes partijen pas iets meer dan zes uur op de baan. Ashleigh Barty bereikte gisteren op indrukwekkende wijze de finale van de Australian Open. De nummer één van de wereld rekende in de halve finale eenvoudig af met de 28-jarige Madison Keys (6-1, 6-3).

Het is de voor de 25-jarige Barty de eerste keer dat ze de finale in Melbourne haalt. Ze is de eerste Australische tennisster in de eindstrijd van het grandslamtoernooi sinds Wendy Turnbull in 1980. “Als tennisster uit Australië word ik geweldig aangemoedigd”, zei Barty, die in 2019 Roland Garros won en vorig jaar de beste was op Wimbledon. “Het is ongelooflijk dat ik hier voor de titel mag spelen.”

Met haar gevarieerde spel domineerde Barty de partij vanaf de eerste game. De 1,78 meter lange Keys had geen antwoord op de snel geslagen returns en de veelgebruikte backhandslice van de Australische. De Amerikaanse nummer 51 van de wereld kon haar harde slagen, waarmee ze in Australië had geïmponeerd, geen moment in stelling brengen. Slechts 62 minuten duurde de partij.

Laatbloeier

In de finale treft Barty morgen de Amerikaanse Danielle Collins. De nummer dertig van de wereld won in de halve finale overtuigend van de Poolse Iga Swiatek (6-4, 6-1). Ze plaatste zich voor het eerst in haar carrière voor de finale van een grandslamtoernooi. “Ik denk terug aan de lange weg hiernaartoe”, zei de 28-jarige Collins na haar zege op Swiatek. “Aan al het harde werken en de vroege ochtendtrainingen met mijn vader.”

De relatief onbekende Collins volgde haar tennisopleiding in het Amerikaanse collegetennis en brak pas later door. Drie jaar geleden bereikte ze de halve finales op de Australian Open, haar beste prestatie tot afgelopen week. Een paar maanden later werd reuma bij haar geconstateerd. Ze werd behandeld en keerde knap terug.

“Ik ben ontzettend blij en het voelt geweldig”, zei Collins na het bereiken van de finale. Swiatek werd naar eigen zeggen overpowerd door de Amerikaanse, die na haar blessure één keer tot de kwartfinales op Roland Garros reikte. Met harde slagen legde ze de nummer negen van de wereld haar wil op. Collins sloeg 27 winners tegenover 12 voor Swiatek.

Barty en Collins troffen elkaar vier keer eerder op de tennisbaan. Drie keer wist Barty te winnen, Collins won slechts één keer, al was dat wel de laatste ontmoeting.