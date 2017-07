Bart Swings verkijkt zich op Fransman op EK skeeleren

Nadat Loubineaud halverwege de race was gedemarreerd had Swings net enkele ronden te lang zijn voornaamste Italiaanse rivaal Daniele Niera aangekeken. Daardoor was de Fransman in punten onbereikbaar geworden. De tweede plaats van de 26-jarige Swings volgde op een zilveren klassering van Sandrine Tas en een opvallende zege van B-junior Jason Suttels, tien jaar jonger dan Swings.



Al laatste was Swings vorige week in Portugal gearriveerd, hij kent de piste Julio Dantos op zijn duimpje. De vroegere Belgische bondcoach Frank Fiers (tegenwoordig in Nederlandse dienst) omschreef de piste als 'technisch moeilijk'. Niet voor Swings, talloze keren was de beste Belgische skater er al op trainingskamp. Maar hij verkeek zich dus op de solo van Loubineaud.



Bij de vrouwen speelde zich een vertrouwd tafereel af. Franscesca Lollobrigida won de race voor Sandrine Tas. De Italiaanse passeerde ook als eerste de eindstreep. Terwijl Tas het alleen moest opknappen, kreeg Lollobrigida de assistentie van haar jongere zus Giulia en derde landgenote Laura Brandolini, die niet terugdeinsde om Tas af en toe aan het shirt te trekken.



Dat het met de toekomst van het Belgische skeeleren goed zit, liet Suttels zien. In de eerste ronden liep het in de puntenkoers over 5000 meter niet helemaal naar wens, maar met een sterke ontsnapping haalde de clubgenoot van Swings de Italiaan Roberto Maiorca bij. In de laatste ronde maakte de kleine Suttels het knap af.



In de vroege middaguren hadden de Belgische skeeleraars zich al van goud, zilver en brons verzekerd. Tas en Stien Vanhoutte herhaalden op de tijdrit over 300 meter wat ze vorig jaar in Nederland deden: eerste en tweede worden. Mathias Vosté tekende bij de mannen voor de verrassende derde plaats. Het leverde de Belgische delegatie na de eerste sessie achter Frankrijk en Italië meteen de derde plaats op de medaillespiegel op.