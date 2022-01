Bart Swings tankt vertrouwen voor Olympische Spelen

Swings ging als topfavoriet van start en maakte die rol met glans waar. Toch liet de Leuvenaar zich niet van bij de start gelden. De Nederlander Marcel Bosker en enkele Wit-Russen gingen in de aanval, Swings bleef in hun kielzog en schoof rustig mee zonder in de problemen te komen. Ook toen ex-wereldkampioen Jorrit Bergsma vier ronden voor het einde vol het gaspedaal induwde, gaf Swings geen krimp.

Alles verliep dus volgens schema voor Swings, die als tweede de laatste ronde inging. Daarin schoot hij op zo’n 200 meter van de meet als een raket weg van de rest en snelde hij zonder al te veel moeite naar zijn tweede Europese titel op een rij. Met een tijd van 7:33.030 bleef hij de Zwitser Livio Wenger en de Rus Ruslan Zakharov voor. “Een sprint na een harde wedstrijd: ideaal voor mij”, was de eerste reactie van Swings.

Achteraf ontstond wel wat commotie over de bel die niet werd geluid bij het ingaan van de laatste ronde. Pas toen Swings al juichend de finish gepasseerd was, weerklonk de bel. Een blunder. Nederlands bondscoach Jan Coopmans sprak van ‘een blamage voor de organisatoren’.

Swings zelf deerde het allemaal niet. Terwijl onze landgenoot de felicitaties in ontvangst nam, berustte hij in het incident. “Ik denk wel dat iedereen gewoon doorhad dat het de laatste ronde was.”

Op de Olympische Winterspelen, die begin februari starten, zal de ‘minimarathon’ over zestien rondes een geheel ander verloop kennen, is Swings zeker. “Hier wist ik op voorhand dat ik de snelste sprinter was. Dat zal in Peking niet het geval zijn. Dan zijn de Koreanen en de Amerikanen erbij. En zij zijn sneller in de sprint dan de tegenstanders van vandaag.”