Barcelonaspits Agüero (33) stopt noodgedwongen met voetbal: opnieuw topsporter met hartproblemen

Voor Agüero is professioneel voetbal niet langer verantwoord. Die conclusie is door zijn hartproblemen onafwendbaar, zei Agüero woensdag op een persconferentie van FC Barcelona. Eind oktober moest hij in een competitiewedstrijd tegen Deportivo Álaves voortijdig het veld verlaten vanwege duizeligheid en last van zijn borst. Onderzoek wees uit dat hij opnieuw kampt met een hartritmestoornis, een aandoening waarvoor hij in zijn jeugd al eens geopereerd werd.

De noodgedwongen beëindiging van zijn loopbaan zet opnieuw de relatie tussen topsport en hartproblematiek op scherp. Afgelopen zomer zakte tijdens een wedstrijd op het EK de Deen Christian Eriksen ineens naar de grond. Abdelhak Nouri liep in 2017 ernstige hersenschade op na een hartstilstand. Ook Daley Blind (2019) en Evander Sno (2010) hadden hartproblemen.

Eenduidige cijfers zijn er niet, maar een onderzoek uit 2006 van oud-cardioloog Erik Jan Meijboom liet zien dat competitieve atleten drie tot vijf keer vaker stierven dan normale burgers. Hij keek naar 1.101 sterfgevallen onder die groep sporters in de periode 1966-2004. In de helft van de gevallen was een hartprobleem de duidelijk aanwijsbare doodsoorzaak. Het zegt iets over hartkwalen onder topsporters in het algemeen.

Tijdens het sporten moet het hart harder werken dan normaal. De kans op hartproblemen voor sporters zoals Agüero met aangeboren hartritmestoornissen, worden daardoor vergroot.

Ontsteking hartspier

Soms ontstaat een hartstilstand ook doordat iemand met griep gaat sporten. Door die inspanning van het hart kan een virus zorgen voor ontsteking van de hartspier (myocarditis), wat levensgevaarlijk kan zijn. Ook een corona-infectie leidt in zo’n vier procent van de gevallen bij topsporters tot hartschade. In veel gevallen leidt dat overigens niet tot problematische hartritmestoornissen.

Hartproblemen bij sporters zijn niet eenvoudig op te sporen. Vrijwel alle topsporters worden gescreend, maar problemen komen niet altijd aan het licht en testuitslagen zijn niet eenduidig te interpreteren. Cardiologen Christan van der Werf en Arthur Wilde waarschuwden in de Nederlandse krant Het Parool dat het willekeurig verrichten van bijvoorbeeld dna-onderzoek kan leiden tot onjuiste adviezen om te stoppen.

Aguëro krijgt na een wervelende carrière niet het sluitstuk dat het gewezen wonderkind – op 15-jarige leeftijd debuteerde hij bij het Argentijnse Independiente – verdient. Bij het nationale elftal moest hij, ondanks indrukwekkende statistieken (101 wedstrijden, 41 doelpunten), eeuwig in de schaduw bivakkeren van Lionel Messi. Maar in Engeland geldt ‘Kun’ (naar de figuren uit de Japanse tekenserie ‘Kum Kum’) als een van de beste spelers in de Premier League ooit. Geen enkele speler maakte in de Engelse competitie zo veel doelpunten voor één club als hij: 184.

Maradona en Romário

Hij maakte zich bij het lichtblauwe deel van Manchester onsterfelijk toen hij op 23 mei 2012, ver in blessuretijd, de winnende goal (3-2) maakte tegen Queens Park Rangers. Daardoor werd City voor het eerst sinds 1968 kampioen, op doelsaldo, ten koste van rivaal Manchester United. In totaal werd City met Agüero liefst vijf keer landskampioen.

Als spits had hij iets weg van de onlangs overleden legende Diego Maradona, maar meer nog van Romário, de Braziliaanse oud-spits van Barcelona en PSV. Ook Agüero viel op door zijn kleine postuur, vederlichte tred en het op afstand houden van iedere verdediger met zijn indrukwekkende bovenbenen. Zelden buiten het strafschopgebied te vinden, het balletje afwachten, om met een subtiele balbehandeling in één keer weg te draaien en te scoren. Agüero was geen speler die veel meters maakte, maar hij had een haarfijn gevoel om altijd op de juiste plek te staan.

Voor de liefhebbers van Agüero en het Argentijnse voetbal in het bijzonder gloort er toch nog enige hoop aan de horizon. Uit Agüero’s eerste huwelijk met Giannina Maradona, inderdaad, de ‘dochter van’, werd de inmiddels 12-jarige zoon Benjamin geboren. Peter: Lionel Messi.