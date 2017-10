Barcelona-Las Palmas uitgesteld na onrust in stad rond referendum?

FC Barcelona heeft gevraagd om de wedstrijd in de Primera Division van zondagnamiddag tegen Las Palmas uit te stellen. Dat schrijven meerdere Spaanse media. Door het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid is het al de hele dag bijzonder onrustig in Barcelona.

De aftrap staat om 16u15 in Camp Nou gepland, maar als het van Barça afhangt gaat de wedstrijd niet door. Het is de Spaanse bond die een beslissing moet nemen.



Tegenstander Las Palmas gaat ervan uit dat de partij gewoon zal gespeeld worden. Het team zal, zo laat het op zijn site weten, met een kleine Spaanse vlag op de shirts voetballen.