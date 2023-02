Barcelona in het nauw na betalingen aan vicevoorzitter Spaanse scheidsrechterskorps

Volgens radiostation Cadena SER, dat het nieuws woensdag naar buiten bracht, gaat het in totaal om een bedrag van 1,4 miljoen euro. Andere Spaanse media bevestigen dat de openbaar aanklager een onderzoek heeft ingesteld naar betalingen aan José María Enríquez Negreira, voormalig vicevoorzitter van de afdeling scheidsrechterszaken van de Spaanse voetbalbond RFEF. De betalingen hielden op toen Enríquez Negreira in 2018 vertrok bij de bond.

Tegenover Cadena SER ontkent hij dat Barcelona hem omkocht voor een voorkeursbehandeling op het veld, de verdenking die de Catalanen met de betalingen op zich hebben geladen. Volgens Enríquez Negreira betaalde de club hem voor inhoudelijk advies over de fluitstijl van de verschillende scheidsrechters. Hoe konden de spelers zich, gezien die fluitstijl, het best gedragen tijdens de wedstrijd? Dat de fiscus geen bewijs voor die diensten kon vinden, zou komen doordat Enríquez Negreira zijn adviezen mondeling gaf.

Barça vindt timing verdacht

De verdenkingen zijn een domper op de feestvreugde die recent bezit heeft genomen van Camp Nou. Onder coach en clublegende Xavi Hernández staan de neuzen binnen Barça voor het eerst sinds tijden dezelfde kant op. Zijn frisse team voert La Liga aan met een ruime voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Real Madrid.

En dus ‘betreurt’ Barcelona het dat ‘deze informatie precies verschijnt op het sportief beste moment van het huidige seizoen’, schrijft de clubleiding op insinuerende toon in een verklaring. De club bevestigt dat zij ‘technische verslagen’ over de arbitrale leiding afnam van een ‘externe consultant’, maar dat zou ‘een gebruikelijke praktijk voor professionele voetbalclubs’ zijn. Voor hen die ‘het imago van de club schaden met mogelijke verdenkingen’ wachten juridische stappen, aldus Barça.

Die waarschuwing ten spijt ligt de club in de Spaanse – in Madrid gevestigde – media al zwaar onder vuur. ‘¡Escándalo!', Een schandaal!, kopte de Madrileense sportkrant Marca donderdag. Het rechtse El Mundo, een uitgesproken tegenstander van het Catalaanse identiteitsdenken waar Barcelona een uithangbord voor is, herinnerde er fijntjes aan dat de club niet één penalty tegen kreeg van 14 februari 2016 tot 1 maart 2018. Dat zijn 78 wedstrijden. Kampioen werd Barça in 2016 en 2018.