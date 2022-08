Bankzitter Vertonghen overweegt vertrek uit Lissabon

Roger Schmidt, die deze zomer overkwam van PSV, is van de Red Bull-school en wil hoog pressen. Voor die speelstijl ziet hij meer in de 21-jarige Morato, die voorlopig naast Nicolás Otamendi het hart van de defensie vormt. Het duo doet het voorlopig goed en hield dinsdag nog de nul in de Champions League-voorrondematch tegen Dinamo Kiev (0-2). Jan Vertonghen moet dus vrede nemen met een plekje op de bank.

Het doet de 139-voudig international nadenken over een vertrek. Hoewel hij nog een jaar vastligt in Lissabon bekijkt hij zijn opties. Vertonghen wil namelijk liever mét wedstrijdritme naar het WK in Qatar gaan. De Rode Duivel wordt veelvuldig in verband gebracht met Club Brugge, maar daar is hij op dit moment geen optie. Twee jaar geleden probeerde Vincent Kompany hem te overtuigen om naar Anderlecht over te stappen. De ex-speler van Ajax en Tottenham verkoos toen een driejarig contract bij Benfica.

WK-tickets

Het WK begint over iets minder dan honderd dagen en er zijn intussen 2,45 miljoen tickets voor wedstrijden verkocht, zo maakte de wereldvoetbalbond FIFA gisteren bekend. In de laatste verkoopsperiode, tussen 5 juli en 16 augustus, gingen 520.523 tickets de deur uit.

Vooral mensen uit Qatar, Saudi-Arabië, de VS, Mexico, de VAE, Engeland, Argentinië, Brazilië, Wales en Australië kochten kaartjes. In totaal zijn er iets meer dan 3 miljoen tickets beschikbaar: 2 miljoen voor verkoop en 1 miljoen gereserveerd voor de FIFA en haar partners.