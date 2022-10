Bankzitter Ronaldo heeft er genoeg van en trekt nog vóór laatste fluitsignaal naar binnen

Na 89 minuten bankzitten had Cristiano het wel gezien... 👋 pic.twitter.com/EosHLcSSuQ — Play Sports (@playsports) 19 oktober 2022

Erik ten Hag, de Nederlandse coach van United, wilde na de knappe thuiszege tegen de Spurs alvast niet te veel woorden besteden aan Ronaldo. De Nederlander bevestigde wel dat CR7 geen toestemming van hem had gekregen om voor het laatste fluitsignaal te vertrekken. “Maar daar besteed ik nu geen aandacht aan, laten we nu feestvieren”, zei Ten Hag. “Dat andere handelen we morgen wel af. Ik ben vooral blij met deze overwinning.”

Ronaldo is tegenwoordig vooral bankzitter en invaller bij Manchester United, en die status zint de Portugees niet. Hij speelde tot dusver maar 38 procent van de mogelijke speelminuten in de Premier League en zit in alle competities samen nog maar aan twee goals en één assist. In de pikorde komt hij achter Marcus Rashford, die gisteren de hele match speelde.

CR7 was in het tussenseizoen graag vertrokken bij de ploeg waar hij ooit zijn grote doorbraak kende. Hij vond dat een afgegleden grootmacht als Man United niet meer aan zijn standaarden voldoet. De Portugees droomde van een transfer naar een ploeg die actief is in de Champions League, om er zijn doelpuntentotaal nog wat te kunnen opkrikken, en maakte die intenties ook over aan de directie. Maar Ronaldo vond geen nieuwe club, een concreet bod liep zelfs nooit binnen bij United. En dus zal hij er zijn tijd moeten uitzitten.