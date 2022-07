Ballerini haalt opgelucht adem in Ronde van Wallonië

Terwijl de Tour-helden in Roeselare paradeerden, was de Ronde van Wallonië gisteren aan haar vierde etappe toe. De Italiaan Davide Ballerini (QuickStep-Alpha Vinyl) behaalde in Couvin zijn eerste zege van het seizoen. De winnaar van de Omloop in 2021 zat in de vroege vlucht en was uiteindelijk de snelste in de sprint voor het aanstormende peloton.

“Hier wacht ik al op sinds de eerste dag van het jaar”, sprak Ballerini. “Het seizoen begon niet goed. Ik raakte besmet met het coronavirus. Ik voelde me niet goed en bijgevolg ging het mis in de klassiekers. Tijdens de Giro was mijn conditie beter in de derde week. Daarna besloot ik te stoppen en van nul af aan te beginnen met het oog op de Ronde van Wallonië. Daarvoor ben ik op hoogtestage getrokken. Winnen in Couvin was een prachtig moment voor mij.” Zijn volgende doelen zijn het EK en het WK.

Vandaag staat de laatste etappe in Wallonië op het programma. Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) verdedigt zijn leiderstrui.