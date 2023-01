Bale neemt afscheid met 111 caps en tal van trofeeën

“Na zorgvuldig overwegen kondig ik aan dat ik met onmiddellijke ingang stop met club- en internationaal voetbal.” Dat maakte Gareth Bale gisteravond bekend op Twitter.

De winger speelde in zijn carrière voor Southampton, Tottenham Hotspur, Real Madrid en Los Angeles FC. In april 2006 debuteerde Bale als zestienjarige voor de Saints, om in 2007 te verkassen naar de Spurs. Bij Tottenham ontbolsterde hij helemaal en in 2013 plukte Real Madrid hem weg voor 100 miljoen euro. Met Real won Bale vijf keer de Champions League, drie keer La Liga en één keer de Copa del Rey. Het voorbije half jaar trad Bale in de Major League Soccer aan voor Los Angeles FC. Hij hielp die club aan een eerste titel.

Bale speelde zijn laatste wedstrijden op het voorbije WK in Qatar, de eerste WK-eindronde voor Wales sinds 1958. De Welshmen strandden in de groepsfase, na een gelijkspel tegen de VS (1-1) en nederlagen tegen Iran (0-2) en Engeland (0-3). Bale maakte het enige Welshe doelpunt in Qatar.

Na het WK liet hij nog uitschijnen dat hij verder zou voetballen. Bale verzamelde 111 caps in zijn carrière, daarmee is hij recordhouder in Wales. Op Euro 2016 was Wales verrassend halvefinalist, nadat het in de kwartfinales de Rode Duivels met 3-1 had verslagen.

“Ik ben ongelooflijk tevreden dat ik mijn droom heb kunnen realiseren. Het heeft me echt enkele van de beste momenten van mijn leven gegeven. Ik ben veel mensen veel dank verschuldigd voor de ontwikkeling van mijn carrière”, meldde Bale. (Belga)