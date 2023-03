Bakpoeder, het geheime wapen in de koers? ‘Je kan de turbo langer aanzetten zonder dat de motor ontploft’

De een noemt het een ‘soepje’, de ander een ‘drilpudding’. Ook gehoord: ‘een drapje’, een ‘yoghurtje’, een ‘papje’. Eerst een paar goede slokken nemen en daarna de restanten uit de kom of de beker lepelen. Echt vies proeft het niet, maar de combinatie van gelletjes in een brij vereist enig doorzettingsvermogen om het allemaal door te slikken. Wat het is? Simpel gezegd: een manier om bicarbonaat, een soort bakpoeder waarmee je ook cakejes kunt laten rijzen, op een fatsoenlijke manier in het lichaam te krijgen. Dat helpt de opeenhoping van melkzuur in de spieren uit te stellen. Hoe meer melkzuur, hoe vermoeider is de regel. Dus hoe minder melkzuur, hoe scherper de demarrage en hoe langer de inspanning is vol te houden.

En dus heeft het keukenkastje het apothekerskabinet afgelost als toverdoos voor wielrenners. Dat bicarbonaat helpt tegen verzuring bij extreme sportinspanningen is weliswaar al meer dan 40 jaar bekend. Maar er was altijd één probleem: het spul was niet binnen te houden. Diarree, boeren, winden laten: daar ga je niet harder van fietsen, lopen of roeien. Maar nu is er dus een Zweedse sportvoedingsproducent – Maurten – die dankzij een zelf ontwikkelde soort van hydrogel die je maag beschermt een manier heeft gevonden om bicarbonaat in je lichaam te krijgen zonder al die vervelende bijwerkingen.

Dus zat Primoz Roglic, naast Wout van Aert een van de sterren van Jumbo-Visma, op 28 juli 2021 in de vroege Japanse ochtend het potje smurrie leeg te lepelen. Een paar uur later werd hij in Tokio olympisch kampioen tijdrijden. Ook bij zijn ritzeges in de Vuelta die hij won, at Roglic een jaar later zijn kommetje leeg. Jumbo-Visma werkt al sinds 2019 samen met Maurten, als proefkonijnen specifiek voor dit product. De Zweden hebben nog meer proefkonijnen in de koers. Want ook Lotte Kopecky, kopvrouw van het dominante vrouwenteam SD Worx, lepelde haar bicarbonaatpap al binnen voor het product op de markt was. Intermarché-Wanty was het zogezegde ‘kleine’ broertje in de WorldTour van het wielrennen, maar bleek vorig seizoen plots niet meer zo klein: ook zij deden dienst als laboratorium voor Maurten.

Klein stukje van grote puzzel

Mathieu Heijboer, performance manager bij Jumbo-Visma, heeft vastgesteld dat renners die bicarbonaat hebben genomen gedurende intense demarrages van 20 à 30 seconden meer kracht op de pedalen kunnen zetten. Denk aan de demarrage waarmee Wout van Aert en Christophe Laporte op de Kemmel wegsnelden van de rest. “Met name bij explosieve inspanningen helpt het. Dus bij tijdritten en aankomsten met een felle sprint bergop. We kiezen altijd heel bewust de momenten uit. Primoz neemt het pakweg tussen de tien en twintig keer per seizoen. Veel vaker is juist weer niet aan te raden, want het houdt ook vocht vast. Bij de een werkt het ook beter dan bij de ander. Je moet het wel echt zien als een klein onderdeel van een goede prestatie. Een marginal gain, zoals dat zo mooi heet. Maar in de topsport gaat het juist om de details. Het is een klein stukje van een heel grote puzzel.’’

De inname heeft geen negatieve effecten op het lichaam, ook niet op lange termijn. Voor de internationale dopingautoriteit WADA is het gebruik van bicarbonaat geen probleem. Het product van Maurten is sinds februari voor iedereen verkrijgbaar en bij het bedrijf kwamen intussen bestellingen binnen van nagenoeg het héle peloton – ook van teams die sponsordeals hebben met andere merken van sportvoeding. Buiten het wielrennen buzzt het bakpoeder ook: schaatsers, roeiers, marathonlopers, zwemmers... Overal testen topatleten en hun voedingsdeskundigen uit wat het voor hen kan betekenen in de jacht naar goud.

In december, nog voor de officiële lancering van het bicarbonaatproduct, was er in Nederland een testdag. Nederlandse topatleten uit het roeien, paracycling en triatlon lepelden de substantie naar binnen en werkten even later hun training af, terwijl de Zweedse nutritionist Tobias Cristensson bloed prikte, data verzamelde en analyseerde om de effecten te onderzoeken. Ook Koen de Haan was daar aanwezig. Hij is ‘embedded scientist’ bij het Nederlandse olympische roeiteam. Vrijwel alle Nederlandse roeiers gebruiken het bicarbonaatproduct. Ook zij werken samen met Maurten. Bij het afgelopen WK in september in Tsjechië pakte Nederland elf medailles, waarvan negen in olympische disciplines.

Diarree in het zwembad

Volgens De Haan is roeien bij uitstek een sport waarin het gebruik van bicarbonaat effect sorteert. “De ultieme inspanning, tussen vijf en acht minuten”, zegt hij. “Je moet het zo zien: je kunt de turbo langer aanzetten zonder dat de motor ontploft. Wanneer we het inzetten en hoeveel is nog een ontdekkingstocht. We doen er in elk geval alles aan om onze concurrenten voor te blijven.”

De Haan beschrijft het goedje met de kleine pilletjes zo: “Alsof je een yoghurtje eet met van die zaadjes erin. Een soort gelletje. Veertig jaar geleden is wetenschappelijk aangetoond dat extra bicarbonaat sporters helpt. Ik ben ooit begonnen in de zwemwereld. We hebben het toen ook gebruikt, maar dat werkte nog niet optimaal. Tot diarree aan toe. Ik zal niet in details treden, maar we hebben wat meegemaakt in het zwembad. Dat er nu een product is dat het lichaam verdraagt, is een doorbraak.’’