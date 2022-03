Bagioli bezorgt QuickStep-Alpha Vinyl 17de zege van 2022, Higuita pakt eindwinst

Daags na een indrukwekkende coup van Richard Carapaz en Sergio Higuita koerste het peloton op de slotdag in en om de bekendste stad van Catalonië: Barcelona. Aan het einde van een korte maar venijnige rit van 138 kilometer wachtten naar traditie enkele lokale ronden in het park Montjuic, met daarin telkens een pittige helling. Een etappe die vorig jaar nog werd gewonnen door Thomas De Gendt, maar die was nu al ziek uit de rittenkoers verdwenen.

Uit een snelle beginfase, waarin het peloton in de heuvels in stukken brak, ontstond een sterke kopgroep van twaalf vluchters, met daarbij drie Belgen: Dylan Teuns, Dries Devenyns en Henri Vandenabeele. Die laatste viel voorin helaas weg door een lekke band, terwijl Devenyns snel afhaakte op het lokale circuit. Ook Teuns had uiteindelijk geen antwoord toen Steven Kruijswijk en Quentin Pacher uit de kopgroep wegreden.

In het achtervolgende peloton waren het de ploegmaats van Higuita bij Bora-hansgrohe die de mouwen hoog opstroopten, samen met de Scandinaviërs van Uno-X. Omdat het in de slotfase ook tegenaanvallen regende in de groep van de klassementsrenners, eindigde de vlucht van Kruijswijk en Pacher dertien kilometer voor de finish. Het sein voor Carapaz, tweede in het klassement, en de vorige leider Joao Almeida om nog aanvallen op de leidersplaats van Higuita in te zetten. Maar de Colombiaanse pocketklimmer kraakte geen moment onder hun geweld bergop.

In de slotfase kwamen verschillende geloste renners weer aansluiten in de groep van de klassementstenoren, met daarbij de 23-jarige Andrea Bagioli. Die dacht dat er nog enkele renners voor de groep uitreden, en sprintte zonder dat hij het zelf besefte naar zijn eerste zege van 2022. De Hongaar Attila Valter is tweede in de daguitslag, de Spanjaard Fernando Barcelo derde. Dylan Teuns, die net als Bagioli in de laatste hectometers was komen aansluiten, was de beste Belg op de vijfde plaats.

In het eindklassement haalt de 24-jarige Higuita het met zestien seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Ecuadoriaan Carapaz. De Portugees Almeida is derde op 0:52, beste Belg Teuns twaalfde op 2:04. Zijn Nederlandse ploegmaat Wout Poels, het nummer 6 in de stand, verdween door maagproblemen op de slotdag uit koers. Higuita, nooit eerder in zijn carrière eindwinnaar in een rittenkoers voor de WorldTour, is de opvolger van Adam Yates.