Baanwielrenster Olivia Podmore op amper 24-jarige leeftijd onverwacht overleden

Mitchell Podmore, broer van Olivia, meldt het trieste nieuws op Facebook. “Rust in vrede mijn prachtige zus en geliefde dochter van Phil Podmore. Je zult voor altijd een plaatsje in ons hart hebben.”

Net voor haar dood postte Olivia Podmore nog een opvallende quote op Instagram. Intussen is die post verwijderd. “Sport is een geweldige uitlaatklep voor zoveel mensen. Het is een strijd, het is een gevecht, maar ook zo vreugdevol. Het gevoel van winnen is anders dan alle andere gevoelens. Maar het gevoel als je verliest, als je niet wordt geselecteerd, als je je niet kwalificeert, als je gewond raakt, als je niet kan voldoen aan de verwachtingen van de samenleving omdat je alles probeert te geven voor je sport… Dat is ook anders dan alle andere gevoelens”, luidde het.

Podmore won zilver op de teamsprint en brons op de tijdrit bij de junioren wereldkampioenschappen in Kazachstan in 2015. Ze was ook de nationale keirin kampioene van 2017. Of Podmore zelf uit het leven is gestapt, is nog onduidelijk.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via www.zelfmoord1813.be of telefonisch op het gratis nummer 1813.

