Axel Witsel tekent eenjarig contract bij Atlético Madrid

Wat al een tijdje in de lucht hing, is sinds gisteren officieel: Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij de Spaanse topclub Atlético Madrid. De ­Belgische middenvelder zette zijn krabbel onder een eenjarig contract in het Estadio Wanda Metropolitano. De 33-jarige Witsel komt transfervrij over van Borussia Dortmund, waar zijn aflopende contract niet verlengd werd. Voor de 124-voudig Belgisch international wordt het zijn eerste club in Spanje. Hij begon zijn loopbaan in eigen land bij­ ­Standard Luik, waarna hij bij achtereenvolgens Benfica, Zenit Sint-Petersburg, het Chinese ­Tianjin Quanjian en Dortmund speelde. Atlético Madrid werd ­afgelopen seizoen derde in La Liga, achter kampioen Real Madrid en FC Barcelona.