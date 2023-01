Australische tennisfans omarmen Djokovic weer: ‘Ik koester geen wrok’

Maandag, bij de start van de Australian Open, is het net een jaar geleden dat Novak Djokovic langs een achterdeur het land moest verlaten, nadat de Servische superster enkele dagen in een vluchtelingenhotel had gesleten. Gealarmeerd door een halve volksopstand had de toenmalige regering geen andere uitweg gezien dan zijn visum te schrappen en de niet-gevaccineerde Djokovic drie jaar lang de toegang tot Australië te ontzeggen.

“Zoiets zal ik nooit vergeten, het was heel erg voor mij en mijn familie”, sprak de 35-jarige spirituele sporter. Hij verloochende zijn principes niet en miste daarna ook Indian Wells, Miami en de US Open omdat hij zonder coronavaccin de Verenigde Staten niet in mocht. Maar vandaag staat hij als grote favoriet en zelfs als publiekslieveling terug in Melbourne.

De teneur rond de vaccinatieverplichting en de coronamaatregelen van een jaar geleden is inmiddels flink veranderd en de represailles voor Djokovic zijn door de huidige Australische regering opgeschort. Niets stond een terugkeer in de weg, waarna ook het lokale sentiment helemaal gekeerd bleek.

“Iedereen heeft me hartelijk ontvangen”, zei Djokovic over zijn eerste dagen in Adelaide, waar hij het seizoen aftrapte. “Het was heel anders voor mij om dit jaar in Australië aan te komen na wat er twaalf maanden geleden is gebeurd. Maar het was zonder meer een fijne ervaring. Ik koester dan ook geen wrok. Ik kijk alleen maar vooruit omdat ik weet dat ik het beste tennis in mijn carrière op Australische bodem heb gespeeld.”

Ongeslagen sinds 2018

Dat is geen overdrijving of bluf. Cijfers onderstrepen dat. Djokovic verloor geen wedstrijd meer down-under sinds 22 januari 2018 (achtste finale Australian Open) en geraakte zo aan 34 zeges op rij. Tijdens zijn 17 deelnames op Melbourne Park, oftewel 90 wedstrijden, liep hij maar 8 keer tegen een nederlaag aan. Dat resulteerde in negen Australian Open-titels, een record.

Djokovic etaleerde zijn weerbaarheid afgelopen zondag in Adelaide nog eens met zijn 92ste ATP-titel. In de meer dan drie uur durende finale overleefde hij een matchpunt en een supersterke Sebastian Korda.

Een jaar geleden werd Djokovic verketterd omwille van zijn opvattingen en halsstarrigheid. De slachtofferrol speelde evenwel in zijn voordeel. Overmorgen speelt Djokovic in de Rod Laver Arena een oefenmatch voor het goede doel tegen Nick Kyrgios. De 15.000 tickets waren in 58 minuten uitverkocht. Een tiende Australian Open-titel – met zijn 22ste grandslamzege evenaart hij Rafael Nadal – over twee weken zou zijn metamorfose mooi bekronen.