Australië start met zege tegen Maleisië in World League hockey

Maddy Fitzpatrick benutte twee penaltycorners, waarna Georgina Morgan - eveneens met een strafcorner - de eindstand vastlegde op 3-0. Later op de avond haalde Nieuw-Zeeland (FIH 5) het met 1-0 van Spanje (FIH 10). Olivia Merry scoorde na negentien minuten het enige doelpunt vanuit een strafcorner. Donderdag openen de Red Panthers (FIH 14) hun toernooi met een confrontatie tegen Australië.



In groep A won Nederland (FIH 1) met 4-0 van Schotland (FIH 17). China (FIH 8) en Italië (FIH 16) deelden de punten in een 2-2 gelijkspel. Het vijfde team in groep A is Zuid-Korea (FIH 9).



De tien teams werden ingedeeld in twee groepen. De eerste vier teams in het klassement stoten door naar de kwartfinales, die gespeeld worden op donderdag 29 juni.