Atletiekbaas Smith: ‘Een finale of een medaille, dat is een heel makkelijke keuze’

Van drie medailles op het WK 2022 naar nul in Boedapest 2023. Niet geruststellend, zo kort voor de Spelen van Parijs, maar topsportcoördinator Rutger Smith van de Vlaamse Atletiekliga ziet het glas halfvol. ‘Iedereen weet nu wat er beter moet.’

Met 31 atleten geen enkele medaille. Hoe beoordeelt u dat?

“Nafi Thiam en Bashir Abdi deden niet mee. En de 4x400 mannen, die vorig jaar brons wonnen, kwamen nu helaas tekort. Dan haal je geen medailles. Maar als je het in zijn geheel bekijkt, dan moeten we tevreden zijn met vijf topachtrankings. Dat betekent niet dat we achterover moeten leunen. We moeten ons net afvragen wat er nodig is om dat gat naar de medailles te dichten.”

België laat drie medailles liggen, onder meer in de estafettes. In de finale van de 4x400 meter gemengd trad bijvoorbeeld een B-team aan.

“Er wordt nog te veel naar de individuele programma’s gekeken. Als één atleet zegt: ‘Ik loop liever mijn eigen nummer’, dan zegt een ander: ‘Dan doe ik het ook niet.’ Enzovoort. Maar eigenlijk mag dat niet gebeuren, zeker als je weet hoeveel energie en geld er in dat project wordt gestoken. Het is nu zaak om samen te zitten en met zijn allen duidelijk uit te spreken dat een teammedaille prioritair is.”

Kunt u een atleet als Cynthia Bolingo overhalen om haar kans op een individuele olympische finale te hypothekeren?

“Een finale of een medaille, in mijn optiek is dat een heel makkelijke rekensom. En ik neem aan dat elke atleet zo redeneert. Neem het 4x100-team dat in Peking zilver won, wat later werd omgezet in goud. Je had met Kim Gevaert één grote ster, maar daar zaten ook meiden bij die er individueel niet aan te pas kwamen. Kijk welke aandacht en respect het hun opbracht door hun carrière heen. Als atleet lijkt die keuze me makkelijk.”

Rutger Smith: “Niemand twijfelt eraan dat Sacoor in staat is om ruim onder de 45 te lopen, alleen moet de klik nog komen.” Beeld BELGA

Over naar de Tornados, die voor het eerst geen finale haalden. U schrijft hen nog niet af, ondanks de leeftijd van de Borlées?

“In maart wonnen ze goud op het EK indoor. Vorig jaar pakten ze zelfs drie internationale medailles, mét Kevin Borlée. Dit was de enige finale die hij in al die jaren niet heeft gelopen. Kevin en Jonathan zijn nog altijd van onschatbare waarde op en naast de piste. Maar oké, ze gaan hun laatste jaar in. De vraag zal zijn hoe ze topfit in Parijs raken.”

Eigenlijk zou Jonathan Sacoor dat team al moeten dragen. Hij werd wereldkampioen bij de junioren in 2018 op de 400 meter. Waar blijft hij?

“Hij is nog steeds op zoek naar zijn vorm. Elke coach is onder de indruk als ze Sacoor zien: ‘Wat een fantastische atleet.’ Helaas is het er nog niet uitgekomen. Maar ik zie hem wel als een belangrijke schakel in het estafetteteam. Als Sacoor onder de 45 seconden duikt, dan zijn ze weer een medailleteam.”

Op het WK 2019 liep hij al 45.04. Nu raakt hij al twee jaar niet meer onder 46 seconden. Verontrustend toch?

“Misschien maakte hij de foute keuze door naar de States te gaan. Dat Amerikaanse systeem is niet weggelegd voor de meeste West-Europeanen. Wij koesteren jong talent zoals Sacoor, maar in de VS moet je aan de universiteit keihard trainen. Ze betalen een beurs van 120.000 euro en dat moet renderen. Voldoe je niet, dan staan er genoeg anderen klaar om je plek in te nemen. Niemand twijfelt eraan dat hij in staat is om ruim onder de 45 te lopen, alleen moet de klik nog komen.”

Bleef u niet op uw honger zitten met Noor Vidts (zesde)?

“Ze had geen ideale voorbereiding en er waren wat kleine frustaties. Twee keer werd ze in de traagste reeks ingedeeld terwijl ze wel een racer is. Zet Vidts naast een snelle atlete en ze gaat mee. Dat scheelt 51 punten. Kon ze een medaille winnen op dit WK? Absoluut. Het kwartje viel alleen niet haar kant op.”

Noor Vidts in de zevenkamp. Beeld BELGA

Wie waren voor u de uitschieters op het WK?

“Er werd in de breedte goed gepresteerd, met een paar halve finales, onder meer Rani Rosius op de 100 meter. Als ik praat over de aflossingen, dan denk ik dus ook aan de 4x100. Ik hoop dat de meiden de koppen bij elkaar steken en focussen op de relays, want om op mondiaal niveau de finale te halen moet je onder de 11 seconden lopen. Voorts zag ik een mooie jonge lichting met mensen als Merel Maes in het hoogspringen en Elien Vekemans in het polsstokspringen.”

Aan Franstalige kant zijn er wat teleurstellingen: Debjani, Vanderelst, Nkansa en Carmoy gingen er roemloos uit. Wordt er aan Vlaamse zijde beter gewerkt?

“Lastig te zeggen. Door corona zijn we nog maar anderhalf jaar bezig om het topsportbeleid te veranderen. Het duurt toch zes tot acht jaar voor je daar de vruchten van plukt. Je ziet landen zoals Zwitserland en Engeland alles op één plek centraliseren, zoals Nederland dat deed in Papendal. Dat lijkt mij dé manier om een bredere basis en meer atleten aan de top te krijgen. In Gent is er nu een medisch team dat meerdere keren per week aanwezig is, een sportpsychologe, voedingsdeskundigen… Ik wil iedereen op één plek.”

U verwijst naar Nederland, maar daar zijn het toch ook wereldtoppers als Femke Bol en Sifan Hassan die een WK maken of kraken?

“Ja, die heb je nodig, net zoals wij Thiam en Abdi nodig hebben. Is Bol geblesseerd, dan krijgt Nederland het ook moeilijk, dat is een feit. Zelfde met Ingebrigtsen voor Noorwegen. Maar weet je wat pas echt beschamend is: Duitsland, toch een machtige atletieknatie, keert met nul medailles naar huis. In mijn tijd streden die met de VS om de meeste medailles.”