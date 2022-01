Atletiek: zet veldlopen snel op olympisch programma

Zie ze rennen: Sifan Hassan en haar Oost-Afrikaanse rivalen op de Winterspelen in China, door de bossen langs de bobsleebaan. Ze razen langs de besneeuwde boomtoppen. Op de achtergrond schittert in de zon de Haituo, de hoogste bergtop van het olympische skigebied Yanqing.

Als het aan Sebastian Coe had gelegen, was dit scenario werkelijkheid geworden. De baas van de internationale atletiek is een hartstochtelijk pleitbezorger van veldlopen op het olympische programma. Het liefst ziet hij de discipline op de Winterspelen, aangezien crossen in de wintermaanden gebeurt. Daar voelt het Internationaal Olympisch Comité niets voor. Op de Winterspelen hoort alleen op sneeuw of ijs te worden gesport.

Vooralsnog ziet het IOC zelfs geen ruimte voor de cross bij de Zomerspelen. Onlangs werd het voorstel om de discipline toe te voegen het aan programma van Parijs 2024 afgekeurd. Het zou gaan om een gemengde estafette waarin twee mannen en twee vrouwen ieder twee rondes van 2.500 meter lopen. Dat staat ver af van de traditionele crosswedstrijd, waar mannen en vrouwen voor zichzelf lopen en de belangrijkste afstanden tussen de 8 en 12 kilometer bedragen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw plan voor de Spelen van Los Angeles in 2028.

Diversiteit

Toch is veldlopen als olympische wintersport het meest logische idee, vindt Lornah Kiplagat, de enige Nederlandse wereldkampioene op de cross. Kiplagat greep in 2007 de wereldtitel in Mombasa, in haar geboorteland Kenia. De aanwezigheid van sneeuw of ijs hoeft geen probleem te zijn, denkt ze. “Toen ik vorige maand op wintersport was, heb ik elke dag mijn rondje door de sneeuw gelopen. Daar genoot ik enorm van.”

Met veldlopen op de Winterspelen zou de diversiteit onder deelnemers toenemen. Er doen nu weinig sporters van kleur mee aan de Winterspelen. Afrika won nog nooit een medaille. Dat zou veranderen met de toevoeging van de cross.

Kiplagat: “Het zou een enorme verrijking zijn. Afrikanen vinden het geen probleem om onder barre omstandigheden te lopen. Kijk maar naar de halve marathon van Egmond. Die is vaak genoeg in de kou en sneeuw gelopen.”