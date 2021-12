Atleten Bashir Abdi en Peter Genyn krijgen Vlaamse Reus: ‘Ik ben geen underdog meer’

“Ik ben zeer blij met deze trofee, zeker omdat deze van sportjournalisten komt”, zei Abdi. “Toch draag ik deze prijs op aan de man die net na mij eindigde. Van Damme is een voorbeeld van doorzettingsvermogen. Zijn levensverhaal heeft me hard geraakt.”

De 32-jarige Abdi behaalde brons op de Olympische Spelen en won de marathon van Rotterdam in een Europese recordtijd. “Hetgeen ik presteerde in Tokio, in uitzonderlijke weersomstandigheden en met de jetlag daar nog bij, was toch heel knap. Ik wil de lat in de toekomst nog hoger leggen. Er komt een druk atletiekjaar aan met het WK in de VS en het EK in Duitsland. Ik ben geen underdog meer.”

In een uitzonderlijk 2021 kende de Vlaamse vleugel van de Sportpersbond nog een tweede Vlaamse Reus uit. Die ging naar rolstoelatleet Peter Genyn. Op de Paralympische Spelen veroverde hij zilver op de 200 meter en goud op de 100 meter.