Aster Nzeyimana debuteert vanavond als voetbalcommentator bij VTM: ‘Soms is het beter om even te zwijgen’

Een interview op een afgebladderd bankje langs de Ankerrui in Antwerpen op woensdagmorgen — het is eens wat anders. Het koffiehuis waar was afgesproken, blijkt immers gesloten. “Dan maar een beetje rock-’n-roll’, grijnst Aster Nzeyimana (29), die vanavond bij Club Brugge-Aarhus zijn debuut maakt als voetbalcommentator bij VTM.

“De voetbalmicrobe is overgezet door mijn grootvader, die bij Zele voetbalde en mij geregeld meenam naar een thuiswedstrijd van Sporting Lokeren, en door mijn moeder, die enorm hield van voetbal en nog in de klas heeft gezeten met Alex Querter (ex-Club en -Cercle, red.). Ik was 4 jaar toen ik zelf begon te sjotten. Op 16 jaar zat ik in de kern van Eendracht Aalst, dat toen naar tweede klasse promoveerde. Maar al snel bleek dat ik niet goed genoeg was voor tweede...”

Wat ontbrak aan de jonge Aster Nzeyimana?

“Ik was een centrale verdediger, en ik kon wel genoeg voetballen, ik was ook snel — ik kon veel spitsen terughalen —, maar mijn handelingssnelheid lag te laag, en ik was fysiek niet sterk genoeg waardoor ik bijna elk kopbalduel verloor, zelfs van jongens die 10 centimeter kleiner waren. Ik werd ‘de Kompany van den Aldi’ genoemd.”

De jonge Kompany is al heel snel in het krachthonk gekropen.

“Ik weet het, maar dát onderdeel van het voetbal heeft me nooit geboeid (lacht). Ik had de grinta niet. Veel trainers hebben daarop geprobeerd om mij op ‘6’ te zetten, maar dat lukte al helemáál niet. Ik kwam uit de dekking en wist niet welke kant ik moest uitdraaien.”

Zul jij dan in je commentaar éérder een zwak hebben voor de ‘Kompany’s van den Aldi’?

(knikt) “Jorne Spileers in de eerste play-off wedstrijd tegen Racing Genk, twee maanden geleden — herinner je je nog? Hij deed álles goed, maar maakte op het eind één fout. Die jongen was er het hart van in, en ik kon mij perfect inleven in zijn emoties. Maar goed, een type Burgess die dan negentig minuten alles wegkopt en elk duel wint, daar kan ik ook wel respect voor opbrengen.”

Jorne Spileers. Beeld Photo News

Wanneer is de commentator in jou opgestaan?

“Toen ik 8 of 9 jaar was, en ik speelde FIFA met mijn buurjongen, dan deed ik niets liever dan commentaar te geven: (verheft zijn stem) ‘Voorzet en...goaaaal!’ Ik had als kind een fascinatie voor voetbalcommentatoren. Die mannen maakten mee het moment. Snap je wat ik bedoel? Natuurlijk leef je bij de gratie van de spits die een doelpunt maakt, maar als commentator heb je de opdracht om via emotie en taal dat doelpunt naar een hoger niveau te stuwen. Frank Raes kon dat als de beste. Ik kreeg echt kippenvel van het commentaar van Frank. Allez, als jij thuis naar een wedstrijd kijkt, dan is de commentator toch een essentieel onderdeel van de wedstrijd?”

Nou, als het een wedstrijd van Real Madrid is, en de commentator vertelt onzin, gaat hij meteen op mute. Dus ik waarschuw je.

“Ik snap je helemaal. Dat is de basisregel voor elke commentator: zorg dat men in eerste instantie gewoon blijft luísteren. Verknal het niet. Soms is een keertje zwijgen zelfs het beste commentaar. Op het WK in Qatar deed ik commentaar bij Wales-VS. Vlak voor tijd scoorde Bale met een penalty de gelijkmaker. Hij rende daarop met de armen wijd richting de rode muur aan Welshe supporters. Ik vond dat zó een zot moment dat ik gewoon even zweeg. Achteraf vond ik dat de juiste beslissing.”

Je moet voetbal graag zien, Aster. Je moet houden van het spelletje.

“Dat is ’t! Ik wil geen voetbalencyclopedie zijn. Ik wil dat mensen die naar mij luisteren mijn goesting en mijn passie voor het voetbal zullen voelen. Een doelpunt kunnen begeleiden achter een microfoon blijft toch een beetje kunst.”

Mag het ook een buitenkantje voet van Modric zijn?

“Tuurlijk! Heb je het over zijn assist voor het doelpunt van Rodrygo in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea twee seizoenen geleden? Ik heb de match niet becommentarieerd, maar ik kan me voorstellen...: je gaat al omhoog met je stem bij de pass van Modric, en daarna scóórt Rodrygo ook enig mooi — alles is aanwezig voor een memorabel commentaarmoment. Maar het kan ook een keeper zijn die een gemaakte goal uit zijn doel slaat. Courtois in de Champions League-finale — hoe zot was dat?!”

Ben je altijd neutraal?

“Altijd. Sóms ben je een verhaal genegen. Het is verleidelijk om — wat ik noem — op een treintje te springen en er niet meer af te geraken. Bale op het WK was zo’n treintje. Het zou zijn laatste toernooi worden, hij wou zo graag schitteren, hij was al de held geweest in de eerste groepswedstrijd tegen de VS...Toen ik ook het commentaar bij de tweede groepswedstrijd tegen Iran deed, betrapte ik mij erop dat ik wou dat elke bal naar Bale ging. Ik liet me meeslepen door het mooie verhaal-Bale. Na een uur dacht ik bij mezelf: ‘Aster, neen, hij is hier bezig aan een klotematch’. Ik besefte dat ik zat te wachten op iets dat nooit zou komen.”

Aster Nzeyimana. Beeld VTM

Club Brugge-Aarhus wordt jouw vuurdoop op VTM...

“Spannend, hé. Ik heb afgelopen zaterdag Club-AZ gevolgd op mijn gsm terwijl ik aan het shoppen was. Club staat niet waar ze wilden staan, denk ik. Zonder dat ik nu geloof dat Aarhus hen hier komt wegspelen. Ik ben opgegroeid met Club Brugge dat geen kampioen meer kon worden. Vandaag is de club weer een instituut.”

Waar staat Club Brugge voor bij de 29-jarige Aster Nzeyimana?

“Olivier De Cock, Peter Van der Heyden, Gaëtan Englebert... – díé mannen.”

O jeetje.

“Gert Verheyen! Ik weet nog, als ik op Daknam ging kijken naar Lokeren-Club Brugge, dan werd over Gert gezongen: ‘Er staat een paard op de plein...’ (lacht) En zie nu: Gert is vandaag een van de meest bejubelde analisten van het land.”

Dan ben jij veeleer opgegroeid met de dominantie van Anderlecht in België? Biglia, Suárez, Boussoufa…

“Als ik naar Anderlecht rij, rij ik naar mijn gevoel nog altijd naar een grote club. Weet je wat onderschat wordt — vind ík? De sfeer in het stadion. Van het Anderlecht-publiek is altijd gezegd: ‘Kieskeurig’ en ‘Cinemapubliek’. Maar als het er kolkt, is het om kippenvel te krijgen. Ik heb vorig seizoen de Europese kwalificaties meegemaakt — dat was zot. Toen ik jeugdvoetballer was en meedeed aan toernooitjes, was Anderlecht overal twintig keer beter dan wij. Dat heeft altijd indruk gemaakt op mij. Dus neen, mij ga je niets horen afdoen aan het prestige van de club.”

Als iemand als Dolberg wordt aangetrokken, kruip jij dan meteen achter de laptop?

“Tuurlijk. Ik ga zijn statistieken opzoeken, ik ben filmpjes gaan bekijken op YouTube. Zijn lichaamshouding bij Nice viel mij op: zo negatief. Maar dan keek ik zaterdag naar Anderlecht-Ajax en toen zag ik een Dolberg die meteen zijn eerste duel won en niet afgaf. Dat was niet de salonspits zoals ik mij Kasper Dolberg voorstelde.”

Wat denkt een voormalige centrale verdediger van salonspitsen?

“Als commentator kijk je nooit naar je papier als een bal bij een salonvoetballer komt. Omdat je wéét dat er iets kán gebeuren. Ik keek altijd op als Joshua Zirkzee aan de bal was.”

Noa Lang.

“Ik heb misschien wel het mooiste moment van Noa Lang in België becommentarieerd. De match op Beveren. Hij kreeg de bal op links tegen de zijlijn, hij passeerde drie, vier tegenstanders en scoorde toen in de korte hoek. Fantastisch. Het gevaar is dán om een hele match in zwijm te liggen van Lang.”

Ik ga je veel succes wensen, collega.

“Je hebt niet eens de meest gestelde vraag gesteld...”

En die luidt?

“’Aster, wat is je favoriete ploeg in eerste klasse?’ Maar ik héb die niet. Eerlijk waar. Ik ben voor niemand, maar vooral, ik ben ook tegen niemand. Wat ik wél heb, is een groot rechtvaardigheidsgevoel dat de beste ploeg mag winnen. Union, dat op de slotdag een hele helft kampioen is — al die lachende gezichten —, en dan ineens in blessuretijd de hemel naar beneden ziet komen. De bank van Club Brugge die zich haast verontschuldigt bij de fans achter de dug-out. Ik word daar triest van.”

Succes!