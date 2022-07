AS Monaco-coach Clement: ‘40 miljoen voor De Ketelaere? Dat is boven ons budget’

Club Brugge en AA Gent spelen morgenavond om 18 uur de supercup. Philippe Clement, tegenwoordig coach van AS Monaco, zal de wedstrijd van zijn ex-team aandachtig volgen. ‘Ik ben heel blij met de keuze voor Carl Hoefkens.’

In La Turbie, het trainingscomplex van AS Monaco, treft Philippe Clement (48) de laatste voorbereidingen voor de oefenmatch tegen Inter. “Later spelen we nog tegen FC Porto en Southampton”, zegt de T1. “Omwille van het WK staan we voor een blok van 7 weken met daarin 14 wedstrijden in 42 dagen. Ik heb het bestuur gevraagd om stevige oefenmatchen te beleggen.”

In augustus wachten al de Champions League-kwalificaties.

Clement: “Klopt. Gelukkig hebben we dat al meegemaakt bij Club. Het verschil is dat we niet beschermd zijn. Benfica, Rangers, PSV of de winnaar van Fenerbahçe-Dinamo Kiev, dat wordt stevig. De kalender heeft er ook nog eens voor gezorgd dat we in zes van onze eerste zeven matchen tegen ploegen uit de top acht van vorig seizoen spelen.”

Gelukkig heeft Monaco een ervaringsdeskundige in huis, niet?

“We weten wat die voorrondes inhouden. Vorig jaar heeft die uitschakeling hier lang nagezinderd. Te veel focussen op die kwalificatiematchen, die fout willen we niet opnieuw maken. De competitie is even belangrijk. Al dat puntenverlies heeft ertoe geleid dat we op de laatste speeldag eentje tekort kwamen voor rechtstreekse kwalificatie.”

Hoe groot was die ontgoocheling?

“Dertig seconden voor het einde van het seizoen… Gruwelijker kan niet. De voorzitter is meteen in de kleedkamer gekomen met een positieve boodschap. Dat een topdrieplaats, met in de terugronde evenveel punten als PSG, een prestatie op zich was. Tien minuten later heeft de prins mij gebeld. Hij zei net hetzelfde. Voortdoen op dezelfde manier, klonk het. Te midden van de ontgoocheling was iedereen louter enthousiast en ambitieus voor de toekomst.”

De ambitie in de Ligue 1, reikt die automatisch niet verder dan plaats twee?

“De mijne is altijd alles winnen. Is dat realistisch? Waarschijnlijk niet als je het verschil in budget met PSG ziet. Dat ze Mbappé konden houden, zegt eigenlijk genoeg. Wel willen we ons volledig smijten. Geen enkele uitdaging als ‘te groot’ zien. Vier jaar geleden had ik ook niet gedacht kampioen te worden met Genk. Dat leek bij de start van het seizoen utopisch, en toch is het ons gelukt. De Ligue 1 blijft evenwel een zware competitie met tien clubs die voor Europees voetbal gaan en daar volop in investeren.”

Monaco zit toch ook op een berg geld? Minstens 80 miljoen euro kregen jullie van Real Madrid voor Aurélien Tchouaméni.

“Het is nooit zo dat wat binnenkomt automatisch weer buitengaat. We zullen niet elk seizoen iemand voor 100 miljoen euro verkopen.”

Charles De Ketelaere vist op forel tijdens de stage in Wageningen. De Brugse middenvelder zou in de belangstelling van AS Monaco staan. Beeld Photo News

Heeft Monaco geen 40 miljoen euro over voor Charles De Ketelaere?

(glimlacht) “Dat is boven ons budget.”

Wat zou u hem aanraden? U hebt hem destijds gelanceerd.

“Zijn grote kracht is dat hij heel nuchter is. Voor het eerst maakt hij zo’n transferperiode mee, maar ik ben er zeker van dat De Ketelaere er goed mee omgaat. In het verleden heeft hij dat ook gedaan toen ik hem tegen PSG voor de leeuwen gooide. Toen was hij ook rustig. Hij moet zijn hart volgen in de rest van zijn carrière. De clubs moeten elkaar ook vinden natuurlijk, dat blijft altijd een deel van het verhaal.”

Hebt u die titel van Club nog een beetje gevierd?

“Niet gevierd, het was hier erg druk. Wel heb ik iedereen via berichten gefeliciteerd voor het goede werk. Ik was heel tevreden – zoals eerder gezegd ben ik nu supporter. Dat was ook zo toen ik in Beveren werkte. Bij Genk lag dat moeilijker omwille van de strijd waarin we verwikkeld waren. Negentien jaar lang was Club een deel van mijn leven. Tijdens het verlof was ik uitgenodigd op het huwelijk van Dévy Rigaux (rekruteringsmanager van Club, TTV). Daar heb ik veel mensen van Club teruggezien. Werknemers, spelers, ex-spelers zoals Timmy Simons of Davy De fauw. Dat deed enorm veel deugd.”

Schrok u van de keuze voor Carl Hoefkens?

“Neen. Ik was er heel blij mee, omdat dit al een paar jaar geleden het opzet was. Eigen mensen kansen geven.”

Na het vertrek van Michel Preud’homme was Club er nog niet klaar voor.

“De context was helemaal anders. Nu hebben ze een paar jaar op rij de titel gepakt, toen was dat niet zo. Dat speelt een rol. Hoe het met mij is gelopen, ook dat speelt mee in die beslissing om voor Hoefkens te kiezen. Club is niet alleen ambitieus, het wil ook innovatief zijn. Het belangrijkste in dezen is natuurlijk wat Hoefkens de voorbije jaren heeft gedaan binnen Club Brugge.”

Wat zijn de sterktes van Hoefkens?

“Ik denk dat zijn grootste troef de gesprekken met de spelers zijn, hoe hij overtuigd is van het verhaal dat ze voor ogen hebben en iedereen daarin meetrekt. Dat hij als speler en als assistent veel heeft meegemaakt, zorgt voor een houvast. Zowel binnen als buiten Club is de druk enorm. Als je nooit aan de top hebt gewerkt in dat soort clubs wordt het veel moeilijker.”

Misschien komt Monaco Club Brugge tegen in de Champions League-groepsfase.

“Dat zou mooi zijn, ja. Voor degene die in dat geval wint dan toch.”