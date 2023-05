Arthur Vermeeren, de tiener die Royal Antwerp FC naar de eerste titel sinds 1957 kan leiden

Vorige zondag zorgde hij met een laat doelpunt nog voor totale euforie op de Bosuil. Ook deze zondag in Brugge moet de piepjonge middenvelder een belangrijke rol spelen bij de oudste club van het land. Arthur Vermeeren is zonder twijfel dé voetbalontdekking van het jaar.

‘De Prins van Deurne-Noord’, zo wordt hij nu al genoemd. Nochtans was deze jongeman tot 20 oktober vorig jaar een nobele onbekende voor het brede publiek en zelfs ook voor de meeste Antwerp-fans. Hij had dan al wel een dik halfuur mogen meespelen in de voorronde van de Conference League tegen het Noorse Lillestrøm, maar dat was vooral om een jonkie van 17 wat speelminuten bij de grote jongens te geven in een wedstrijd die dan al gewonnen was. Op de dertiende speeldag kreeg hij opnieuw zes minuten tegen KV Oostende, twee weken later een kwartiertje tegen Anderlecht.

Ach ja, er waren die vele blessures en de wispelturige Radja Nainggolan deed rare dingen op en naast het veld, dan moet een coach wel voor een plan B kiezen, niet? Op speeldag 17 stond hij plots in de basis, op Club Brugge nog wel. Sindsdien is Arthur Vermeeren, op 7 februari 18 geworden, niet meer uit het basiselftal weg te denken. Snel, slim, scherp, sereen: hij heeft alles wat van een stevige middenvelder mag verwacht worden, maar zelden op die leeftijd.

De prins, dus. In Antwerpen zijn ze wel vaker iets te snel met ronkende bijnamen voor een jong talent dat het nog helemaal moet waarmaken. Nergens word je sneller op handen gedragen en even snel weer uitgefloten als op een voetbalveld in ’t stad, of dat nu in Deurne is dan wel op het Kiel. Er moet een sterk hoofd op dat lijf staan om te kunnen overleven. Velen voelden zich in het verleden (letterlijk) geroepen, weinigen konden de tol van de tijdelijke roem dragen.

Arthur Vermeeren lijkt anders dan die andere vedetten in spe. Om te beginnen is hij niet in Antwerpen geboren, maar in Lier, en leerde hij voetballen bij de jeugd van Lierse en KV Mechelen. Dat scheelt een slok op een bolleke. Hij straalt ook een nuchterheid en maturiteit uit die je nog niet elke week verwacht van het voetbalequivalent van een broekventje. Vermeeren blinkt uit door niet per se zelf te willen uitblinken. Hij kent zijn rol. Behalve vorige zondag dan, toen hij in de 97ste minuut een slecht weggewerkte corner met zijn minder goeie linkervoet tegen de Brugse netten deponeerde. “Wat deed-ie in de zestien?” vroeg zijn trainer Mark van Bommel zich achteraf lachend af.

Van Bommel heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe steunpilaar. “Hij heeft een niveau dat je zelden ziet op die leeftijd”, weet de Nederlandse coach van de Great Old. De jongeling zelf noemde zijn eerste doelpunt voor Antwerp een cadeautje voor moederdag. “Als de Bosuil aan het feesten gaat, wil iedereen erbij zijn”, genoot hij nog na.

Nooit in paniek

Eerder verlegen, zo wordt hij door zijn entourage getypeerd. Op het veld valt daar nochtans weinig van te merken. Hij trekt zijn voet niet terug voor een gerenommeerde tegenstander.

Voetbalanalist Eddy Snelders weet wat het is om op je 17de te debuteren in de eerste ploeg van Royal Antwerp Football Club. Hij deed dat zelf lang geleden, in 1976. Zijn zoon Kristof, belofte­trainer van Antwerp, had hem al attent gemaakt op de nakende komst van die nieuwe jongen. “Vaardig met de bal, sterkhouder binnen het elftal, iemand die veel progressie maakt in korte tijd, had Kristof mij verwittigd. Maar wat nu gebeurt, is natuurlijk uitzonderlijk. Een onverwacht lichtpunt in onze competitie. Het was heel lang geleden dat er nog eens een belofte van Antwerp doorstroomde naar het eerste elftal, andere jongeren zullen nu ook zien dat het kan. Als hij ook nog zijn kopspel en de verticaliteit tussen de twee strafschopgebieden kan verbeteren, ziet het er bijzonder mooi uit. Niet dat hij ieder seizoen 15 goals en 15 assists moet maken, maar af en toe een assist of een goal, zoals zondag, dat moet toch kunnen.”

Ook Eric Van Meir debuteerde op z’n 17de, in zijn geval bij Berchem Sport in tweede klasse. Tegenwoordig is hij assistent van U18-bondscoach Wesley Sonck. “Omdat de beloften van Antwerp op het Lisp in Lier spelen, niet ver van waar ik woon, zag ik Arthur geregeld aan het werk vóór hij doorbrak in de eerste ploeg. Een gedreven jongen, die veel energie op het veld bracht. Ik dacht toen al: die gaat een mooie toekomst tegemoet. Maar als ik hem nu bezig zie: amai! Hij is nooit in paniek, kan goed voetballen, staat niet voortdurend te gesticuleren op het veld: er staat een goeie kop op.”

Snelle denker

Steven Smet, al zes jaar hoofd opleidingen bij Antwerp, zag Arthur Vermeeren met sprekend gemak door de jeugdcategorieën dribbelen, van zijn 13de tot nu. “Hij dacht veel sneller dan de andere voetballers van zijn leeftijd. Wij vonden dat we hem moesten uitdagen door hem met oudere jongens te laten spelen. Elke wedstrijd was hij de jongste op het wedstrijdblad, maar hij bleef in alle jeugdcategorieën een stabiele, secure indruk geven. Zijn aanpassingsvermogen gekoppeld aan het lef van een trainer die door kalenderleeftijd durft heen te kijken, is wat je nu ziet. Het is moeilijk om Arthur níét met lof te overladen.”

Volgende stap: de Rode Duivels? Van Meir: “Om nu al voor de Rode Duivels te worden opgeroepen, is het misschien nog te vroeg, als je ziet welke concurrentie hij heeft op zijn positie: bij de beloften lopen Eliot Matazo en Aster Vranckx rond, bij de A-ploeg Amadou Onana, Roméo Lavia en Orel Mangala. Spelers die voor Monaco, AC Milan, Everton, Southampton en Nottingham Forest actief zijn, clubs uit sterke buitenlandse competities. Het hoeft niet te snel te gaan voor Arthur.”

Het Antwerpse voetbalpubliek, dat bekend­staat als uitermate kritisch, kan eventueel nog een storende factor worden. Dat heeft Eddy Snelders destijds aan den lijve ondervonden. “Nu zit hij, net als het hele elftal, in een flow, maar kan hij dat begin volgend seizoen doortrekken? Er zal zeker een periode komen dat het wat minder is. Op zulke momenten is de Antwerpse voetbalsupporter meedogenloos, dan vergeten ze op de tribunes snel dat ze je een paar maanden daarvoor nog een frisse verschijning vonden. Als Antwerp in september pas achtste staat, wordt het dus een ander verhaal. Daar zal Arthur dan ook mee moeten leren leven.”

Geen makelaar

Zo nuchter de jonge voetballer, zo nuchter blijkbaar ook zijn directe omgeving. Vermeeren wil niet met een makelaar in zee, vader Toon vindt dat prima. “Ze lopen onze deur plat en bellen continu, maar Arthur wil niet”, zei hij eind december in Het Nieuwsblad. “Daarom doen we het voorlopig zelf. We zien wel wat de toekomst brengt. Er is geen haast: Arthur zit goed bij ­Antwerp.”

“De twee broers van Arthur spelen bij K. Lyra-­Lierse”, weet Eric Van Meir. “Daar staat zijn vader ook langs de lijn. Een normale, rustige man. Het is duidelijk dat Arthur die nuchterheid van thuis heeft meegekregen.”

“Arthur is een nederige jongen en zal dat volgens mij ook altijd blijven”, beaamt Steven Smet. “Daarin spelen zijn ouders een essentiële rol. Wij hebben hem een eerste profcontractje gegeven op z’n 16de en recent een contract van een A-kernspeler: hij vond een makelaar niet nodig, had alle vertrouwen in het gesprek met de clubleiding.”

Tijdens de week zit de tiener nog gewoon op de banken van de Topsportschool: 20 uur algemene vakken, 12 trainingsuren, die zich voor een deel op de club mogen afspelen. Smet: “Hij zit graag op school, toont daar dezelfde discipline als op een voetbalveld. Zijn leervermogen vind ik trouwens zijn belangrijkste eigenschap. Arthur heeft een ongelooflijk genetisch potentieel dat vooral tussen zijn oren zit.”

“Vermeeren kan zo tussen Xavi en ­Iniesta staan”, zei Antwerp-directeur voetbalzaken Marc Overmars twee weken geleden in Het Laatste Nieuws. Nou! De club zou, zo lazen we, al een virtueel prijskaartje op zijn hoofd hebben gekleefd: 22 miljoen euro. Volgens Transfermarkt.com is de middenvelder momenteel in werkelijkheid 8,5 miljoen waard, wat op zich al een verzeventienvoudiging is van zijn marktwaarde begin dit seizoen. Als hij nog een paar keer beslissend is in de titelrace zal Arthur Vermeeren begin juni nog een paar miljoen duurder zijn geworden. Misschien helpt zijn nuchterheid hem wel om niet in de klassieke val te lopen en te snel naar het buitenland te trekken, om daar te worden gebarreerd door volgevreten vedetten. Al zal hij die nuchterheid even mogen laten varen mocht hij de club met stamnummer 1 voor het eerst in 66 jaar mee aan een landstitel helpen.