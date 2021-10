Arsenal plukt nieuw voetbaltalent van de crèche: 4-jarige Zayn aan de slag voor topclub

De 4-jarige uit Noordwest-Londen voetbalt zo goed voor zijn leeftijd dat hij meespeelt met jongens die twee keer zou oud zijn. Op sociale media zijn beelden te zien waarop hij zorgeloos dribbelt en feilloos schiet. In een filmpje vertelt zijn vader dat Zayn vanaf zeer jonge leeftijd bijzonder was. Zo had hij volgens hem als peuter al een volwassen evenwichtsvermogen.

Zijn talent leverde Zayn de aandacht op van een scout van zijn favoriete club, Arsenal. “Dit jongetje doet dingen die hij eigenlijk niet kan doen”, beweerde talentenjager Stephen Deans tegenover Engelse media. Trots poseerde de kleine Messi in het rode Arsenal-shirt met oud-verdediger Per Mertesacker. De BBC meldde dat Zayn, inmiddels vijf geworden, al aanbiedingen heeft gehad van andere topclubs.

Discussie

Al jaren is er in Engeland discussie gaande over clubs die steeds jongere voetballertjes opnemen in hun academies. Het zijn vaak de ouders die met talentvolle voetballers van veld naar veld leuren, in de hoop te worden opgemerkt. Het is logisch om talenten zo vroeg mogelijk in handen te laten van de beste coaches, maar het gevaar dat op de loer ligt is dat de jonge spelers hun spelplezier verliezen. Volgens sommige kenners moeten talentvolle voetballers – of cricketers, volleyballers of tennisspelers – juist zoveel mogelijk verschillende sporten beoefenen om zich te ontwikkelen.

Veel topvoetballers in het Engelse voetbal hebben voetbal in moeilijke omstandigheden leren spelen, met name spelers uit Afrika en Zuid-Amerika, wat hun vaardigheden, en weerbaarheid, ten goede is gekomen, is het idee. Voor de kleine Zayn, echter, is een droom reeds op heel vroege leeftijd uitgekomen.