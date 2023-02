Arsenal blijft op kop in Premier League dankzij Trossards ‘creatieve vonk’

Tijdens de eerste lockdown, in 2020, zocht Leandro Trossard naar een zinnige manier om de tijd te doden. Iets om de hersenen uit te dagen en om de concentratie aan te scherpen. Aan de deur liet hij een grote bouwdoos van Lego leveren. Eentje voor de experts: de Taj Mahal, uit de architecturale monumentenserie die de speelgoedfabrikant in 2016 op de markt bracht. Met de 5.923 blokjes zou Trossard uiteindelijk een week zoet zijn.

Trossard was in januari niet de eerste keus. Met hem lijkt Arsenal-coach Mikel Arteta wel het laatste ontbrekende stukje te hebben gevonden voor zijn elftal, in de rush naar een eerste landstitel in negentien jaar. Het blokje dat overal op zijn veld past.

Zaterda in Leicester excelleerde Trossard in de rol van valse 9, een positie waar hij eerder in het seizoen bij Brighton ook regelmatig werd uitgespeeld. Wout Faes en Timothy Castagne, twee Duivels in de achterlijn van Leicester, hadden hun werk met Trossard.

Die zakte slim in. Dicteerde het tempo. Won ondanks zijn gestalte twee duels op de drie. Hield 80 procent van de ballen die hij kreeg toegespeeld bij. Lokte vier fouten uit. Scoorde een prachtig doelpunt, dat door de VAR werd geannuleerd wegens een voorafgaande fout van een ploegmaat. En lag met een listig balletje door de benen van Harry Souttar aan de basis van de enige treffer van Gabriel Martinelli. Zijn eerste assist in het shirt van Arsenal.

Spelinzicht

Normaal ligt Trossard in balans met Martinelli voor de stek van linkeraanvaller. Nu kreeg hij echter de voorkeur in de spits op Eddie Nketiah, die ondertussen al zeven matchen droog staat.

“Trossard past erg goed bij onze manier van spelen”, zei Arteta. “Hij en Martinelli hebben enorm veel spelintelligentie. Ze begrijpen wat we van hen verwachten en ze voetballen met persoonlijkheid. Trossard was erg goed. Hij was betrokken bij heel veel gevaarlijke situaties. Hij is zo sterk in de kleine ruimte. Hij heeft die creatieve vonk om het spel open te breken.”

Zijn veelzijdigheid is een troef voor Trossard. Hij voetbalde dit seizoen al op zes verschillende posities; ook bij Brighton was hij een duivel-doet-al. Die polyvalentie staat een trainer toe om te variëren. Trossard is een hybride van de creatieve spelers die Arsenal heeft lopen (Martinelli, Saka en Odegaard).

Trossard rendeert het best als hij ruimte krijgt of als hij die voor zichzelf kan creëren. Zoals zaterdag doen zijn technische vaardigheden daarna doorgaans de rest. De winteraankoop hield Arsenal mee op titelkoers.