Arnaud De Lie verkiest UCI-punten boven WK

“Winnen in België, zeker in Wallonië, is heel speciaal”, vertelde Arnaud De Lie. “Het team heeft de hele dag gewerkt om ervoor te zorgen dat deze etappe met een sprint zou eindigen. Sébastien Grignard heeft goed werk verricht vooraan in het peloton. Daarna brachten mijn ploeggenoten me ideaal in positie voor de sprint, waarvoor ik hen moet bedanken. Ik won uiteindelijk met een fietslengte voorsprong, maar je mag nooit het werk van je team vergeten. Dat is essentieel, zelfs als je heel sterk bent.”

“Ik win graag, maar ik had nooit verwacht dat het zo snel ging gaan”, vertelde de renner van Lotto Soudal. “Ik hoopte één keer te winnen in het begin van het jaar, maar zit ondertussen al aan zeven overwinningen. Ik wil altijd gaan voor de hoogste trede. In Rochefort won ik voor mijn familie en mijn supporters. Ik scoorde ook twintig punten voor mijn ploeg, wat niet echt veel is. Maar het is goed voor het moreel van het team na een moeilijke Tour de France. Er staan nog enkele belangrijke koersen op het programma waarin we punten kunnen scoren. Maar om te winnen, moeten alle planeten op één rij staan. Net zoals dat het geval was in Rochefort.

“Ik hou van zware koersen en dinsdag staan er 3.000 hoogtemeters gepland. We zullen zien hoe de race verloopt. Ik vind het leuk als er sterke mannen in de finale geraken.”

De Lie liet verder ook nog optekenen dat hij niet meteen geïnteresseerd is in het komende WK. “Ik ben niet 100 procent zeker of ik zal meegaan. Ik zou graag in de WorldTour actief blijven. Als ik op het WK win, levert me dat 200 UCI-punten op. Anderzijds heb ik in de WorldTour nog vier kansen om telkens 125 punten te winnen, dus is mijn beslissing snel genomen.”