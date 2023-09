Arnaud De Lie pakt in Québec de grootste zege in zijn carrière

“Dat miste ik nog net op mijn palmares, een heel grote zege”, zei De Lie aan de finish. In zijn overwinningsgebaar eerde hij zijn eind vorige maand overleden ploeggenoot Tijl De Decker. “Ik keek naar deze koers sinds ik een kleine jongen was. Ik heb alle edities gezien. Het is echt fantastisch dat ik mijn naam kan bijschrijven op de erelijst.”

De Lie focuste zich tijdens de race op Matthews, de winnaar van 2018 en 2019. “Ik heb geprobeerd mijn krachten te sparen om op mijn best aan de sprint te kunnen beginnen. Tijdens de laatste edities zag ik hoe Matthews altijd erg laat begon. Ik zat erg ver bij de sprint, maar had nog twee teamgenoten bij mij. Ik kwam met snelheid van achteruit en kon nog iedereen inlopen.”

Zondag krijgen de renners in Canada nog een kans met de GP van Montréal. Het parcours is er iets lastiger. “Het wordt inderdaad zwaar”, aldus De Lie. “Maxime Van Gils is er onze beste kaart om te spelen. Maar ik heb een uitstekende conditie en je weet maar nooit. Er gebeuren wel vaker verrassingen.”

De Lie is de tweede Belg op de erelijst in Québec, na Philippe Gilbert in 2011.