Arnaud De Lie is de snelste in Tour of Leuven en boekt tweede zege in drie dagen tijd

Net voor het intrekken van de lus die de renners naar de Druivenstreek zou brengen, na 15 kilometer koers, vormde zich een kopgroep met Abram Stockman, de Fransman Jason Tesson, de Nederlanders Pim Ronhaar en Pepijn Reinderink en de Amerikaan Gage Hecht. Het vijftal kreeg een voorgift van zowat twee minuten. Voor Tesson ging het tijdens de beklimming van de Huldenberg, op 78 kilometer van de finish, te snel. De andere vier werden tien kilometer verderop gegrepen door een gretig koersend peloton.

Stockman probeerde het daarop andermaal en kreeg Laurance en de Brit Zeb Kyffin mee. De drie vluchters sneden de vier resterende plaatselijke rondes van elk 13,9 kilometer aan met vijftien seconden voorsprong op een langgerekt peloton. Reinderink kwam eveneens bij de kopgroep en wat later ook William Junior Lecerf, Van Tricht en Dries Van Gestel. Nog voor het intrekken van de laatste drie rondes vloeide alles weer samen.

Het bleef tijdens de opeenvolging van beklimmingen wel erg onrustig in de grote groep. De slotronde werd aangesneden door Laurance en zijn landgenoot Axel Zingle, Van Tricht, Jordy Bouts en drie renners van Lotto Dstny: Victor Campenaerts, De Lie en Arjen Livyns. Een eerste gedeelte van het peloton volgde op een handvol seconden. Bij een tempoversnelling van Van Tricht op de Wijnpersstraat moest Livyns er vooraan af. Bouts probeerde in de laatste twee kilometer een aanval op te zetten. Campenaerts, vorig jaar winnaar op de Bondgenotenlaan, knalde in de laatste rechte lijn het gat dicht. Van Tricht zette van ver de daaropvolgende sprint in. De Lie sprong naar het wiel en volgde zijn teamgenoot Campenaerts op de erelijst op.

Het is de zestiende profzege voor de 21-jarige De Lie, de zevende dit seizoen. Eerder won hij de Classica Valencia, twee ritten in de Ster van Bessèges, de GP Morbihan, een etappe in de Ronde van Wallonië en afgelopen zondag La Polynormande.

“De tweede in drie dagen tijd”, glunderde de 21-jarige Waal. “Ik heb na mijn val een stage gedaan in Livigno. Daar voelde ik me altijd maar beter worden. In de Ronde van Wallonië slaagde ik erin dat gevoel te verzilveren. Ik trok die lijn door in La Polynormande en vandaag weer. Ik kan me niet beter voelen, met twee zeges in drie dagen tijd.”

“Wij kenden het parcours hier heel goed. Eerst maakte ook nog Arjen Livyns deel uit van onze kopgroep. Campenaerts heeft enorm veel werk verzet en ging Jordy Bouts nog halen in de slotkilometer. Axel Zingle begon daarop van heel ver de sprint. Op een gegeven moment hield hij de benen stil en kwam Van Tricht keihard voorbij gevlogen. Ik moest dan alles geven om hem voorbij te gaan, maar het is me gelukt.”