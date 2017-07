Arnaud Art evenaart Belgisch record polsstokspringen en plaatst zich voor WK

Polsstokspringer Arnaud Art is er op een meeting in Keulen in geslaagd over 5m70 te wippen. Hij evenaart zo het Belgisch record van Thibaut Duval en Kevin Rans én plaatst zich op het nippertje voor het WK in Londen.

Het persoonlijk record van Art stond sinds 2015 op 5m65. Dit seizoen ging de 24-jarige Art, die in Frankrijk woont en traint, al over 5m55. In Keulen lukte hij 5m70 bij zijn derde poging. Nadien probeerde Art nog op 5m80, maar dat bleek te hoog gegrepen.



Zaterdagavond plaatste ook Soufiane Bouchikhi zich in Heusden voor het WK atletiek op de 5.000 meter. ©BELGA

Nafi Thiam is dan weer tijdens het hoogspringen op de Nacht van de atletiek in Heusden als tweede geëindigd. Ze ging over 1m88. De hoogspringsters werden geplaagd door felle regenval, en de wedstrijd werd zelfs even stilgelegd. Thiam vond het vooral zonde dat ze de wedstrijd niet als voorwaardige test richting WK kon gebruiken.



De olympisch kampioene in de zevenkamp moest de zege aan de Oekraïense Yuliya Levchenko laten. Zij ging over 1m91. Thiam baalde over de omstandigheden. "Hier kan ik geen conclusies uit trekken. Ik had mijn techniek op training licht gewijzigd, maar ik kan na vandaag niet zeggen of dat goed uitpakt. Ik deed wel enkele goede sprongen, maar in die regen was er niet veel mogelijk."



Thiam houdt de hoge verwachtingen voor het WK heel erg af. "Mijn supervorm van in Götzis doortrekken tot in augustus lijkt me onmogelijk. Ik heb er alles aan gedaan om ze te behouden, maar zoals op elk kampioenschap zal ik ter plaatse wel zien wat het geeft." ©BELGA