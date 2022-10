Armoe troef voor Spaanse ploegen in de Champions League, behalve voor Real Madrid

Spaanse problemen in de Champions League. Drie van de vier deelnemers zijn gestrand in de groepsfase - dat is niet meer gebeurd sinds het seizoen 2003-2004. De financiële druk, die er sowieso al was, zal door de uitschakeling alleen maar groter worden. Een situatieschets.

De Spaanse en de Catalaanse pers waren bikkelhard voor Barcelona na de 0-3-nederlaag tegen Bayern München. Voor het tweede jaar op rij wordt het veroordeeld tot de Europa League.

Sport titelde “Mislukking”. El Mundo Deportivo: “Ciao. Kaputt.” Woorden die weinig aan de verbeelding overlaten.

Beeld ANP / EPA

Met 153 miljoen euro aan inkomende transfers voor Lewandowski , Raphinha en Koundé is er geen ‘return on investment’. De financiële druk zal door de uitschakeling nog groter worden. Voorzitter Juan Laporte zal ook in de toekomst een paar financiële kunstgrepen moeten doen.

Voor Barcelona rest dus de kruimels van de Europa League én La Liga. Xavi: “Er is nog steeds enthousiasme om titels te winnen. En eerlijk gezegd: daar zijn we toe in staat ook.”

Nieuwe messteek

Ook Atlético Madrid is uitgeschakeld in de poule van Club Brugge, Bayer Leverkusen en FC Porto. Sinds Diego Simeone er coach werd moet het één van zijn grootste teleurstellingen zijn. In Spanje had men het over “een extreme wreedheid” en “een nieuwe messteek - drie zelfs.” Die lijn kan worden doorgetrokken naar het Spaanse voetbal.

Uit Marca: ‘Naufragio en Champions’. ‘Schipbreuk in de Champions League’.

Sinds 2003-2004 kwalificeerden zich telkens minstens twee Spaanse ploegen voor de knock-out fase van de Champions League. Anno 2022 is het enkel Real Madrid dat naar de achtste finale gaat.

Een aanfluiting voor een van de grootste competities ter wereld. “Maar ik denk niet dat we een algemeen probleem hebben”, aldus Xavi. “Elke uitschakeling is anders. La Liga zit op hetzelfde niveau als de Premier League.” Nochtans zitten de Engelse ploegen nu al met drie in de achtste finale van de Champions League - Chelsea, Liverpool en Manchester City - en kan Tottenham zich daar volgende week nog bijvoegen. Italië heeft er al twee in de volgende ronde met Napels en Inter én AC Milan kan ook nog doorstoten.

Beeld REUTERS

Real Madrid stoot wel door en doet financieel een nog betere zaak door de uitschakeling van Barcelona, Atlético Madrid en Sevilla.

Televisierechten

Real Madrid is de enige Spaanse ploeg die zal profiteren van de ‘market pool’ waaruit de televisierechten verdeeld worden. Spanje kreeg bij de start van de Champions League 56 miljoen euro. De helft daarvan werd al verdeeld. Real kreeg 11,2 miljoen, Barcelona 8,4 miljoen, Atletico Madrid 5,6 miljoen en Sevilla 2,8 miljoen. Goed voor 28 miljoen euro. Daar komt voor elke ploeg nog eens 3,9 miljoen euro bij voor de gespeelde wedstrijden in de groepsfase.

Maar omdat de Koninklijke de enige Spaanse club is die de achtste finale haalt, mag het bovenop die 3,9 miljoen nog eens 8,6 miljoen euro extra bijschrijven. Speelt Real Madrid ook dit jaar de finale, kan dat bedrag oplopen tot een totaal van 11,7 miljoen euro.